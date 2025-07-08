超猛！土耳其「雷射神盾」實測影片曝 一道光就能打下飛彈

圖為模擬畫面，顯示土耳其研發的「YILDIRIM-100」雷射系統啟動攔截，透過雷射光束燒毀來襲飛彈的導引裝置，讓飛彈偏離目標。這項技術用於保護飛機與直升機免受攻擊。（取自Aselsan官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其國防大廠「阿塞特山」（Aselsan）近期成功測試其尖端的「YILDIRIM-100」定向紅外線反制（DIRCM）系統，並發布影片證實，該系統能有效鎖定並摧毀來襲的紅外線導引飛彈。根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，這項技術被視為現代戰機、直升機對抗致命威脅的「雷射神盾」。

據數週前在挪威進行的測試影片顯示，YILDIRIM-100系統在偵測到飛彈發射後，能迅速反應，自動將一束高能量雷射導向來襲目標，直接燒毀或致盲飛彈前端的紅外線「尋標頭」，使其無法追蹤目標，最終偏離軌道，保護己方飛行平台安全。「YILDIRIM」在土耳其語中意為「雷電」。

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該系統具備全自動運作能力，可為受保護的飛機或直升機，提供360度的球形防護罩。其控制單元與機上的飛彈預警系統協同工作，確保在威脅出現時，能做出即時且協調的反應。

在現代衝突中，低成本但高效的肩射防空飛彈（MANPADS）等紅外線導引武器，已成為對高價值航空器的致命威脅。因此，類似YILDIRIM-100這樣的主動防禦系統，在提升航空器戰場生存能力上，扮演著至關重要的角色。

這款由土耳其自主研發的系統，預計在部署後，將為土耳其空軍提供一個強大的反制工具，顯著增強其軍機在執行戰鬥任務時的安全性。

這項技術的成功，也呼應了全球軍事科技的新趨勢。例如，英國近期已開始採購其首批「龍火」（DragonFire）雷射導能武器（LDEW）。定向能量武器的發展，正逐步改變現代戰場的防禦樣貌。

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