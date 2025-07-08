軍武新知》美軍潛艦「左輪手槍」計畫 魚雷管裝填多發小型Mk58魚雷

美國海軍正加速推進一項名為「左輪手槍」（Revolver）的多彈魚雷計畫，旨在為維吉尼亞級核潛艦（如圖）增加更多Mk58 CRAW小型魚雷的載彈量。（圖片取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為加強海軍潛艦面對未來多方面、大數量的中、小型威脅，美國海軍正加速研製一項名為「左輪手槍」（Revolver）的多彈魚雷，目的在原先維吉尼亞級核潛艦的21吋魚雷發射管中，裝填發射器套件，使一具發射管即能夠射擊數枚6.75吋的Mk58 CRAW小型魚雷或3吋無人機，這使得潛艦可同時發射至少數十枚魚雷，展開強大的齊射攻擊。

根據軍聞網站《NAVAL NEWS》報導，美國海軍研究辦公室（ONR）正在推進的一項研發計畫，目標迅速導入海軍艦隊，以大幅提升維吉尼亞級攻擊型核潛艦（SSN）的魚雷彈藥攜帶量。這項名為「左輪手槍」的系統在內部被稱為「多載具魚雷管防禦系統」（MVTTDS），以回應美國印太司令部與美國戰略司令部提出的緊急作戰需求。

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報導指出，該計畫是測試並部署在單一21吋的魚雷發射管中，多彈裝填（multi-packed）6.75吋Mk58 CRAW（Compact Rapid Attack Weapon）魚雷或3吋無人飛行載具（UAV）。Mk58 CRAW魚雷專為低成本、高密度的齊射任務設計，針對大型與小型水面艦的飽和攻擊特別有效，因此被印太司令部視為在太平洋近岸地區，對抗敵方兩棲部隊的方式之一。

「左輪手槍」系統是一種發射器整合套件，用來將Mk58 CRAW魚雷整合至潛艦的魚雷發射管中；這個系統並非永久安裝於潛艦上，而是透過裝填新增功能。圖為維吉尼亞級的魚雷管艙間內部。（圖片取自DVIDS）

美國海軍在預計將於2030年前將Mk58 CRAW列為主力魚雷。根據海軍2026年的預算文件說明，「左輪手槍」系統是一種發射器整合套件，用來將Mk58 CRAW魚雷整合至維吉尼亞級潛艦的魚雷發射管中；這個系統並非永久安裝於潛艦上，而是如同一般彈藥一樣，可先存放於魚雷室內，按作戰需求裝填變更使用。

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