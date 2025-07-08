新竹市城鎮韌性防空演習 將於7/17登場

新竹市城鎮韌性（防空）演習將於7月17日登場。（新竹市政府提供）〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府配合內政部辦理「2025年城鎮韌性（防空）演習」（原萬安演習），北部地區將於7月17日13時30分實施防空演練，全程共計30分鐘，屆時將啟動防空警報發放系統，請市民朋友配合相關演練措施。

新竹市警察局表示，此次演習警報發放音符為1長音2短音，長音15秒、短音5秒，音與音之間間隔5秒，重複3次，共計115秒；警報解除時，則發放1長音90秒的聲響作為解除信號。警報發放後，民眾手機將同步收到防空演習簡訊，請勿驚慌。



新竹市警局表示，演習期間如民眾在室內，請配合緊閉門窗、關閉水電瓦斯，攜帶「個人緊急避難包」，就近進入處所防空避難設施避難，在室外則請聽從現場警察及民防人員指揮，車輛即停、人員就近疏散避難，以確保人身安全。

竹市警局說明，截至今（114）年5月31日止，新竹市已全面清查防空避難處所計有2081處，容納人數127萬8069人，足夠市民朋友使用。市府亦已完成新式防空避難標示牌更新作業，並於標示牌上加貼QR Code，民眾只需掃描即可快速查詢周邊防空避難處所。



此外，市民朋友亦可透過「警政服務APP」、「消防防災e點通APP」、新竹市政府資料開放平台、新竹市警察局及各分局官網等「防空避難專區」查詢防空避難資訊，隨時掌握就近避難處所位置與資訊。

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竹市警局指出，為加強宣導，市府創新製作防空演習宣導摺頁卡，內容涵蓋演習實施時間、地區、警報識別方式、防空疏散避難觀念與注意事項，民眾可至各派出所、區公所及里辦公室免費索取。另透過大眾傳播媒體、社群平台、電子看板、多國語言文宣及垃圾車週日定點語音廣播等方式，全面傳達演習資訊，協助市民掌握正確防空應變知識。

警察局強調，民眾於演習當日警報發放後，除行駛中的臺鐵列車及高速公路、快速道路上車輛外，所有行駛於市區一般道路之車輛，應立即配合交通疏導管制停靠於道路兩側，車內人員下車聽從警察及民防人員指引，至附近防空疏散避難場所避難；另防空疏散避難設施所有權人，應主動開啟地下室車道的鐵捲門或柵欄，供周邊民眾就近實施避難。以上若經勸導後仍不配合指揮管制疏散避難者，違反民防法第21條規定，將視違規情節輕重，依同法第25條規定處以新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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