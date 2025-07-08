英國最先進核潛艦返廠延壽 「機敏號」將升級聲納與戰鬥系統

英國皇家海軍「機敏號」（HMS Astute）核動力攻擊潛艦於海面航行。（圖：英國國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，英國皇家海軍最先進的機敏級（Astute-class）核潛艦首艦「機敏號」（HMS Astute），在創下15年不間斷服役紀錄後，已抵達德文港（HMNB Devonport）基地，展開其中期延壽暨現代化改裝（MLRP）。此舉旨在恢復其完整戰力，並為同級潛艦的延壽計畫奠定技術基礎。

此次由國防承包商巴布克（Babcock）負責的改裝，重點在於戰鬥系統現代化。其動力核心為勞斯萊斯（Rolls-Royce）PWR2核反應爐，設計使其在25年役期內無需更換燃料。升級項目包括泰雷茲（Thales）2076聲納套件與光電桅杆，並將改良通訊系統，以支援在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）框架下的協同作戰能力。

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汲取挑戰經驗 攸關印太水下戰略

在15年的服役生涯中，「機敏號」執行了大量機密任務，包括定期在北約海域巡邏，以及嚇阻俄羅斯「琥珀號」（Yantar）情報船對海底電纜的偵察。然而其役期並非一帆風順，曾因導航失誤在蘇格蘭外海擱淺，並發生過致命槍擊事件，早期也面臨腐蝕、洩漏等多項技術挑戰。

「機敏號」為7艘機敏級潛艦之首艦，長97公尺、排水量約7800噸，乘員98人，為英國首型全面採用單人臥鋪配置的潛艦，並覆以3萬9千片吸音瓦，具高度匿蹤能力。第六艘「阿伽門農號」 （HMS Agamemnon）預計2025年服役，最後一艘同級艦「阿基里斯號」（HMS Achilles）則預計2028年交付。

英國國防部表示，此次延壽工程不僅延續「機敏號」戰力，其經驗也將為下一代SSNR潛艦與AUKUS合作項目奠定維保與作戰標準，以強化英國在北約與印太地區的水下優勢。

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