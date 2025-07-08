拚第4大軍工強國！李在明指示設立「軍工發展指揮中心」

南韓歷時20年研發的首款國造戰機KF-21「獵鷹」完成飛行測試後，軍方已採購40架新機。（歐新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明8日指示相關單位積極研討設置「統籌規劃軍工產業發展的指揮中心」，力爭實現「全球第4大軍工強國」的目標。

南韓總統李在明8日在首爾龍山總統府主持國務會議。（歐新社）

據《韓聯社》報導，李在明8日在首爾龍山總統府主持國務會議。他表示，軍工產業是南韓國家經濟成長的新動能，也是國防力量的牢固根基。

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李在明指示各部門要在人才培養、研發和投資方面傾盡全力，並為此研討設置專責軍工產業事務的指揮中心、定期舉行軍工及出口戰略會議等方案。

南韓歷時20年研發的首款國造戰機KF-21「獵鷹」，原型機於過去3年完成飛行測試後，南韓軍方已採購40架新機，預計3年後陸續出廠交付。

與此同時，南韓主要國防製造商LIG Nex1公司，已正式啟用下一代「近迫武器系統」（CIWS-II）的專用生產與測試中心。這款被譽為「最後防線」的關鍵武器，已進入大規模量產前的最後衝刺階段，意圖在全球市場挑戰美製「方陣快砲」等傳統產品地位。

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