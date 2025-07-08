榮家配合漢光徵調被批壓縮服照品質 退輔會：演練戰時受傷退役官兵安置

台南榮家執行「整合軍公民營醫療體系遂行戰傷醫療及傷患安置」任務，卻被質疑抽調人物力恐壓縮照顧品質。對此退輔會澄清，雖法規指出療養院不得徵用，但榮家也須依法演練戰時如何安置榮民及受傷退除役軍人。（圖取自國防部發言人臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕台南榮家近期配合第四作戰區執行「整合軍公民營醫療體系遂行戰傷醫療及傷患安置」任務，因應戰時動員床位、救護車輛、醫護人力支援及傷患安置的演習規劃，地下停車場已清空，改放活動病床櫃、屏風等，但遭到部分人士質疑療養院無須配合法規徵用，此舉抽調人物力恐壓縮照顧品質。退輔會今天澄清，雖法規指出療養院不得徵用，但榮家也須依法演練戰時如何安置榮民及受傷退除役軍人。

媒體刊載投書，批評榮家因應演習規劃，不論是醫療物資整備、清點造冊搬運、預演排練、缺失檢討都需要抽調諸多人力，勢必壓縮並影響日常的工作服務流程，並降低照顧品質。且《全民防衛動員準備法》第29條第三款規定，療養院（所）及其他慈善機構使用必要之場所、建築物及設備不得徵購及徵用，質疑是否是軍方介入協調。

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退輔會表示，輔導會所屬榮家係依《國軍退除役官兵輔導條例》第16條所設立，安置身心障礙及年老無工作能力之退除役官兵，並以因作戰或因公致受傷者為優先，與媒體報導《全民防衛動員準備法》第29條所稱一般療養院（所）在設立目的及性質不同。

退輔會指出，另依據《全民防衛動員準備法》第15條及26條規定，輔導會平時應就「戰時致受傷或身心障礙及退除役軍人安置」服務照顧演練，而本次臺南榮家演練模擬「戰時受傷無法繼續作戰且傷情穩定需要療養之戰傷人員轉介入住榮家安置」情境，榮家演練人力及物資係運用非值勤照護人力及榮家庫存物資實施演練，不影響榮民服務品質與照顧。

退輔會強調輔導會所屬榮家納入「防衛韌性」演練係依據《全民防衛動員準備法》進行，另為戰時受傷官兵療養安置完成整備，是本會責無旁貸的責任。

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