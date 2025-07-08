印度有望重回Su-57夥伴？ 俄國願轉讓匿蹤技術 並提供Su-35M

俄羅斯已向印度提交了雙重提案，提供第五代Su-57E匿蹤戰機在印度生產，以及提供Su-35M戰鬥機作為招標選擇。圖為今年印度航展中的Su-57戰機。（歐新社/資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕印度國防部日前批准了國產第五代匿蹤戰機的計畫，並啟動招商作業，使延宕已久的戰機計畫重生；而印度作為曾是俄國Su-57的合作開發夥伴，俄國嗅到機會藉此也向印度推銷國產在地化Su-57的計畫，並願意提供匿蹤、航電等技術轉讓，同時開放交付Su-35M，作為印度多用途戰機（MRFA）的採購選擇之一。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯已向印度提交了雙重提案，提供第五代Su-57E匿蹤戰機在印度生產，以及提供Su-35M戰鬥機作為招標選擇。依據報價，俄國所提供的內容包括全面技術轉讓，以便在印度HAL公司的納西克工廠實現40-60%的Su-57E國產化，並且開放整合印度本土的視距外飛彈、反輻射飛彈與主動陣列雷達等。

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報導指出，俄羅斯技術公司計劃在三至四年內交付20至30架Su-57E，以滿足印度空軍的緊急需求，到2030年代初將交付70至100架飛機。至於Su-35M的產量，由於烏俄戰爭大開產線的關係，年交付量已「翻倍」達到兩位數；該公司認為，印度可能在兩到三年內接收2個完整的Su-35中隊，共約36至40架飛機；藉以作為印度117架多用途戰機招標的一部分。

由於烏俄戰爭大開產線的關係，俄國Su-35的年交付量已「翻倍」達到兩位數，因此對向印度提供Su-35M戰機深具信心。圖為今年蘭卡威航展的Su-35M戰機。（資料照/記者劉宇捷攝）

俄國強調，印度已有自行組裝220多架Su-30MKI戰鬥機的經驗，況且Su-35與Su-30MKI有70%至80%的共通性，這簡化了維修和飛行員的換裝；不過分析師指出，外界依然擔心Su-57E的匿蹤能力，以及美國可能實施的制裁。此外，印度對Su-35M的興趣仍存在疑問，因為法製「飆風」被視為一款更為成熟的四代半戰鬥機，儘管Su-35更便宜，也適合在高海拔空域作戰。

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