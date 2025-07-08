印尼「果洛號」匿蹤快艇要裝飛彈了 原型艇下水後就失火報銷超坎坷

印尼海軍所屬「克萊旺級」三船體匿蹤快艇「果洛號」（KRI Golok），未來可望裝設土耳其製「飛鷹」（Atmaca）反艦飛彈。（取自北海船艇公司官方網站）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕外國軍聞網站《海軍新聞》8日報導，印尼海軍所屬「克萊旺級」三船體匿蹤快艇「果洛號」（KRI Golok），未來可望裝設土耳其製「飛鷹」（Atmaca）反艦飛彈，強化制海戰力。事實上，印尼自2011年迄今籌獲2艘「克萊旺級」匿蹤快艇，歷程卻相當波折，首艦「克萊旺號」（KRI Klewang）下水後即失火報銷，對當時的印尼海軍衝擊甚大。

根據《海軍新聞》（Naval News）報導，負責設計、建造「果洛號」的印尼北海船艇公司人員透露，這艘三船體設計的匿蹤快艇，雖然尚無作戰系統，但未來將採用土耳其羅克珊（Roketsan）公司研發的「飛鷹」反艦飛彈，同時將採用另一家土國廠商阿塞特山（Aselsan）研製的12.7公厘遙控武器站，讓這艘排水量僅200餘噸的小型水面艇更具戰力。

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土耳其製飛鷹反艦飛彈可亞音速飛行，具備全天候作戰能力。（取自Roketsan官網）在此之前，外傳「果洛號」匿蹤快艇可能掛載「海軍打擊飛彈」（NSM），但最終由土國「飛鷹」飛彈脫穎而出，這款亞音速反艦巡弋飛彈的射程約220至250公里，其220公斤的彈頭與美製「魚叉」反艦飛彈相當，可對敵軍水面艦構成威脅。

「果洛號」是「克萊旺級」匿蹤快艇的二號艦，都是取名自印尼傳統刀械，但印尼籌獲這型小艇的歷程可謂波折，原型艦「克萊旺號」早在2012年8月下水，卻在不到一個月後，於該年9月28日失火報銷，讓印尼痛失當時傲視東南亞群雄的先進艦艇。

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