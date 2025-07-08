以色列擬強徵5.4萬極端正統派學生入伍

隸屬於以色列國防軍（IDF）的極端正統派營士兵，於戈蘭高地進行年度訓練。在以色列即將徵召5萬4千名宗教學生入伍的背景下，此類專門單位的運作與文化融合，正成為全國辯論的焦點。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項維繫以色列社會數十年的不成文協議正被打破。據《路透》報導，在最高法院做出歷史性裁決後，以色列國防軍（IDF）正準備向5萬4千名極端正統派（Haredi）宗教學生發出徵兵通知，終結其長期享有的免役特權。

此舉立即在極端正統派社群引發巨大憂慮，社群領袖擔心，讓這些青年與包括女性在內的世俗以色列人一同服役，將嚴重威脅其虔誠的宗教認同。為此，軍方承諾將創造尊重其生活方式的服役條件，並強化專為該社群設立的「猶大永恆營」（Netzah Yehuda）等單位的功能，該單位對祈禱時間與女性接觸皆有嚴格規定。

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然而，軍事分析家、IDF預備役軍官萊文（Yigal Levin）指出，此波徵兵的動機更多是出於政治考量，而非實際的兵力需求。他引述數據稱，IDF的男女兵源招募率長期超標，平均達106%至157%。萊文分析，「以色列很少針對逃兵者進行突擊搜捕，因為問題本身不普遍。我認為這次行動很大程度上是政治性的，旨在向極端正統派社群傳遞一個明確訊息：所有公民都應承擔同樣的責任。」

為執行此政策，以色列憲兵部隊自去年以來已多次針對逃避兵役者，特別是極端正統派青年，展開突擊搜捕行動。根據以色列法律，年滿16歲的公民即取得「入伍候選人」（MALSHAV）身份，受國防部管轄，這為憲兵執法提供了法律基礎。

在以色列，除長期獲豁免的極端正統派外，佔總人口約21%的以色列籍阿拉伯人也無須強制服役，僅能志願從軍，此政策旨在避免其在與阿拉伯世界的衝突中出現忠誠度問題。如今，隨著對極端正統派的徵兵令即將發出，這場關於國家認同、宗教傳統與公民義務的深刻矛盾，已正式浮上檯面。

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