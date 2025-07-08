烏俄戰爭俄軍死太多？ 官方人口統計月報蓋牌

參加今年勝利日閱兵的俄國士兵。（路透檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭進入第4年，克里姆林宮不僅對戰損數字三緘其口，現在連基本的人口統計也愈加保密。《彭博》（Bloomberg）8日報導，俄國官方已經停止公佈每月人口統計數據。

報導指出，俄國聯邦統計局（Rosstat）上週公布今年前5個月社經報告，首度刪掉向來被列入的「人口」章節，外界能查到的最近期人口資料，停留在2025 年第1季，當時全國死亡數已顯著超過出生數。

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獨立人口學家雷克沙（Alexey Raksha）指出，從今年3月起，「幾乎再無公開的人口統計」，完整數據僅官方內部「限公務參考」，提供政府專家閱覽。聯邦統計局和經濟部尚未回應此事。

根據聯邦統計局今年稍早公佈的數據，去年俄國出生數下跌到僅122萬人，創1999年以來最低，死亡人數則年增3.3%，達到182萬人；俄國人口衰退速度較2023年加速20%，一部分原因即烏俄戰爭。

除了人口統計，俄國政府也隱匿戰爭傷亡數據。過去3年來，西方估計俄國在烏俄戰爭中死傷約百萬人，俄國內部則僅承認約20萬人。

另一名獨立人口學家耶弗列莫夫（Igor Efremov）認為，或許停止公佈每月統計數據，侷限了分析空間。他指出，1960年代末期到1970 年代初期，蘇聯也曾因人均壽命下滑，封鎖相關數據，直到1980年代末期才恢復公佈。他說，很難說這次數據會封鎖多久，或許要等到軍事行動結束後1年，才會重見天日。

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