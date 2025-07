罕見！美商助印度翻新俄製MiG-29 削弱俄國影響力

印度空軍現役MiG-29UPG戰機,主要部署於中印與印巴邊境兩線,為北方與西方空防支柱;另有約40架艦載型MiG-29K部署於「超日王號」(INS Vikramaditya)與「維克蘭特號」(INS Vikrant)航空母艦上服役。(圖:印度空軍)

〔編譯陳成良/綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》7日報導,印度國防工業正迎來一次重大的戰略轉向。印度信實國防(Reliance Defence)於6月30日宣布,已與美國國防部授權承包商海岸機械公司(Coastal Mechanics Inc., CMI)建立戰略合作夥伴關係,將共同對印度海、空軍現役超過100架的俄羅斯製MiG-29戰機進行全面的維修、升級與延壽。

這項價值高達近23.4億美元(約新台幣680億元)的協議,是美國國防承包商直接參與第三國俄系戰機維護的罕見案例。合作計畫將在印度那格浦爾(Nagpur)的國際貨運樞紐機場(MIHAN)建立一座專門的合資工廠,為MiG-29及超過百架的「美洲虎」(Jaguar)攻擊機、AH-64「阿帕契」直升機等平台提供服務。

報導指出,此項合作旨在解決印度軍方長期面臨的俄系裝備零件供應不穩、後勤延誤等問題。新的合資企業將聚焦於透過逆向工程、印度本土零件製造與系統相容性升級等方式,在不依賴俄羅斯原廠的情況下,對MiG-29機隊進行現代化,以因應現有及預期的裝備過時問題。

MiG-29戰機自1980年代中期起在印度空軍服役,至今仍是其第四代主力戰機之一,印度海、空軍目前合計操作約92架MiG-29系列戰機。此次升級將有助於印度在逐步淘汰MiG-21與「美洲虎」機隊的同時,確保其空防戰力不墜。

此舉也符合印度政府近年力推的「印度製造」(Make in India)與「印度自力更生」(Aatmanirbhar Bharat)等國防自主政策。信實國防近年已積極參與多項軍備升級與製造計畫,包括與德國萊茵金屬(Rheinmetall)合作生產砲彈,以及與法國達梭(Dassault)的合資企業在印度組裝「獵鷹」(Falcon)系列商務機。

