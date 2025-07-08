罕見！美商助印度翻新俄製MiG-29 削弱俄國影響力

印度空軍現役MiG-29UPG戰機，主要部署於中印與印巴邊境兩線，為北方與西方空防支柱；另有約40架艦載型MiG-29K部署於「超日王號」（INS Vikramaditya）與「維克蘭特號」（INS Vikrant）航空母艦上服役。（圖：印度空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》7日報導，印度國防工業正迎來一次重大的戰略轉向。印度信實國防（Reliance Defence）於6月30日宣布，已與美國國防部授權承包商海岸機械公司（Coastal Mechanics Inc., CMI）建立戰略合作夥伴關係，將共同對印度海、空軍現役超過100架的俄羅斯製MiG-29戰機進行全面的維修、升級與延壽。

這項價值高達近23.4億美元（約新台幣680億元）的協議，是美國國防承包商直接參與第三國俄系戰機維護的罕見案例。合作計畫將在印度那格浦爾（Nagpur）的國際貨運樞紐機場（MIHAN）建立一座專門的合資工廠，為MiG-29及超過百架的「美洲虎」（Jaguar）攻擊機、AH-64「阿帕契」直升機等平台提供服務。

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報導指出，此項合作旨在解決印度軍方長期面臨的俄系裝備零件供應不穩、後勤延誤等問題。新的合資企業將聚焦於透過逆向工程、印度本土零件製造與系統相容性升級等方式，在不依賴俄羅斯原廠的情況下，對MiG-29機隊進行現代化，以因應現有及預期的裝備過時問題。

MiG-29戰機自1980年代中期起在印度空軍服役，至今仍是其第四代主力戰機之一，印度海、空軍目前合計操作約92架MiG-29系列戰機。此次升級將有助於印度在逐步淘汰MiG-21與「美洲虎」機隊的同時，確保其空防戰力不墜。

此舉也符合印度政府近年力推的「印度製造」（Make in India）與「印度自力更生」（Aatmanirbhar Bharat）等國防自主政策。信實國防近年已積極參與多項軍備升級與製造計畫，包括與德國萊茵金屬（Rheinmetall）合作生產砲彈，以及與法國達梭（Dassault）的合資企業在印度組裝「獵鷹」（Falcon）系列商務機。

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Reliance Defence partners with US-based Coastal Mechanics to tap into ₹20,000 Cr MRO opportunity ????????????????????



???? MRO & upgrades for

✔️ 100+ Jaguar

✔️ 100+ MiG-29

✔️ Apache choppers



New JV coming at MIHAN, Nagpur!#MakeInIndia #Defence #Reliance #RelianceInfra pic.twitter.com/C96nQwPLNt — Baatein Stock Ki （@BaateinStockKi） June 30, 2025

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