近距離接觸「重裝悍馬車」是什麼感覺 簡單粗暴但設計相當周到！

「重裝悍馬」在操作體感上完全能夠體會其重量感，不過在簡單粗暴的同時，卻有很多為了實戰的設計巧思！（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕拖式2B飛彈車是我國首輛採用重裝甲防護的悍馬車型，也是國軍提升車組官兵生存性的重要里程碑。記者日前深度體驗了這款防護升級的「重裝悍馬」，操作體感上完全能夠體會其重裝感，不過在簡單粗暴的同時，卻有很多為了實戰的設計巧思，令人相當驚訝。

「重裝悍馬」顧名思義就是帶有厚重裝甲防護悍馬車，記者日前在體驗這款防護升級的車輛後，在體感上完全能夠體會其重裝感，特別是裝甲車門的部份就重達數十公斤，開啟與關閉都是非常吃力的行為，關門也必須非常大力才能扣上；至於車窗防彈玻璃部分也特別有感增厚，並搭配彈簧卡榫調節大小，可分階段開啟，並主要做為通風及射擊口之用。

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裝甲車門的部份就重達數十公斤，開啟與關閉都是非常吃力的行為，關門也必須非常大力才能扣上，車窗防彈玻璃部分也特別有感增厚。（記者劉宇捷攝）

當然在細節上，裝甲悍馬車也有很多的細部零件採用最簡單直觀的設計，例如機械連桿的門把以及，車門開閉已直接以尼龍帶調節等，就連後車廂內也標準配付了一把斧頭，如遇緊急狀況不只可把後車廂蓋彈飛，也可以用斧頭直接劈開，可謂簡單粗暴但又設計相當周到。

車廂內也標準配付了一把斧頭，如遇緊急狀況不只可把後車廂蓋彈飛，也可以用斧頭直接劈開，可謂簡單粗暴但又設計相當周到。（記者劉宇捷攝）

車內與後車廂間採用了可開閉式鋼板，提升防護性但無泡棉防撞；車組員可從此運送彈藥或充當緊急出口。（記者劉宇捷攝）

此外，新的裝甲車型也在前後座安裝了冷氣出風口，這對車組員來說也是一大福音，以往熱到爆的悍馬得到改善，記者實測冷氣強度與風量，相當優質！另外，儘管外部車體被厚重鋼板包覆，但車艙內部、頂部卻鋪設了需多泡棉，一定程度的減少成組員碰撞受傷，唯車內與後車廂間採用了可開閉式鋼板，提升防護性但無泡棉防撞。

新的裝甲車型也在前後座安裝了冷氣出風口（圖左上角），這對車組員來說也是一大福音，以往熱到爆的悍馬得到改善。（記者劉宇捷攝）

整輛悍馬車在使用上，可用「危險的怪獸」來形容，因為多個部件都使用了厚重裝甲，部分部件較為外凸，車頂砲塔的部分也是由周圍的齒輪，加上旋轉手柄帶動，雖然操作上不算吃力，但能明顯感受到其防護鋼板的重量感；當然，全車在操作時也得特別注意各部件的位置及運動軌跡，先預想狀況，才不會一用力就被夾傷、壓傷，可說是重裝下的一體兩面。

車頂砲塔的部分也是由周圍的齒輪，加上旋轉手柄帶動，雖然操作上不算吃力，但能明顯感受到其防護鋼板的重量感。（記者劉宇捷攝）

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