五角大廈證實依川普指示 將重新向烏克蘭運輸武器

美國國防部宣布將恢復對烏克蘭的武器輸送。示意圖。（美聯社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕五角大廈表示，在美國總統川普指示下，將重新向烏克蘭運輸額外防禦性武器，「確保烏克蘭人在美方努力取得長久和平、停止殺戮的同時能夠自我防衛」。

美國總統川普1月上任後對烏克蘭態度起伏不定。國防部才以檢視美國武器庫存情況為由，暫停對烏國運輸至關重要的防空武器，但川普7日表示「美國須運送更多武器給烏克蘭」。

請繼續往下閱讀...

美國國防部本月2日宣布，針對武器庫存進行全球廣泛檢討後，暫停對烏克蘭運送防空飛彈與精準導引彈藥等武器。儘管美方強調並非針對烏克蘭，對戰況陷入逆勢的基輔來說仍是沉重打擊。

遭凍結的武器包括愛國者防空系統、AIM-120先進中程空對空飛彈、AGM-114地獄火飛彈，以及海馬斯（HIMARS）裝載的「導引多管火箭系統」（GMLRS）和刺針飛彈及榴彈發射器等。

「華爾街日報」引述知情人士說法，川普4日與澤倫斯基通電時澄清，自己是在打擊伊朗核子能力的「午夜之錘」行動後，指示軍方檢視軍火庫存，沒有下令中止對基輔的軍援。另外，美國國家安全會議將在8日召開會議討論向烏國運輸新武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法