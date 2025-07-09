限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
2025城鎮韌性演習北部7/17登場 未配合管制最高罰15萬
2025城鎮韌性（防空）演習7/17登場。（記者劉慶侯翻攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕自114年起，萬安演習及民安演習將走入歷史，合併為「2025城鎮韌性演習」。今年演習北部地區於7月17日下午1時30分開始至2時止實施演練，民眾屆時應配合演習人、車管制。未配合管制最高可罰15萬元。
警方表示，「2025城鎮韌性演習」時，民眾與商家全面配合關閉電源、門窗，並疏散人員避難，若民眾想搜尋最近防空避難室，可使用手機下載警政署「警政服務」App或「北市警政」App，即可輕鬆搜尋到最近的防空避難室。
請繼續往下閱讀...
演習在防空警報發放後，行駛中的所有車輛需立即靠邊停車，車上人員也必須下車接受警察或民防人員的引導，前往就近的防空避難處所避難，等到警報解除後才可以回到車上，當天也會發布手機告警訊息，提醒民眾盡速前往最近的避難處所。
警方表示，演習期間民眾若未配合進行人、車疏散避難及交通管制，根據民防法第25條規定，得裁處3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。