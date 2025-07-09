漢光41》史上最長10天演訓起跑 軍艦出港、步兵旅臨戰訓練成焦點

漢光41號演習實兵演習第一天摘要。（記者涂鉅旻製圖）〔記者涂鉅旻／台北報導〕為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習今日起登場，這場「史上最長」的實兵演訓，將延續去年「實時、實地、實裝」方式進行，並已動員2.2萬名後備軍人投入演訓。值得注意的是，已完成全旅「擴編動員」的陸軍206旅、302旅，今日起陸續實施臨戰訓練，停泊於各軍港的艦艇也陸續出海疏泊，為後續的演訓做足準備。

根據軍方想定，「漢光41號」實兵演習共計10天9夜，創下史上最長紀錄，從今天起至11日止共3天，將模擬我國承受中、高強度的灰色地帶襲擾，國軍陸續做好作戰整備；12日則以敵軍實施針對性軍演，翌日則對台施以聯合火力打擊與登陸作戰，作戰場域於14日蔓延至台灣本島之上。另外，自15日起，國軍配合各縣市的城鎮韌性防空演習，進行縱深防禦暨持久作戰。

海軍艦艇今日起將陸續出港疏泊。圖為海軍艦艇在去年度「漢光40號」演習緊急出港情形。（資料照，軍聞社提供）因此，在「漢光41號」實兵演習首日，國軍就敵灰色地帶襲擾手段，進行作戰前整備，海軍各基地的艦艇獲令後，擇定適當時機陸續出港至指定區域。部分負責灘岸防禦的部隊，也將開始部署阻絕設施，藉此達成遲滯敵軍登陸、保護我國關鍵要道的目標。另外，位於台海要地的澎防部自今日起，將實施一系列操演，驗證島嶼防衛能量。

「漢光41號」實兵演習另一個重頭戲在於後備動員，在演習登場前，國軍已下達「同心35號」演習教召令，共計動員2.2萬名後備軍人參與實兵演訓。其中，負責北部防務的步兵206旅的任務相當重大，各營將於桃園地區分散部署，遂行臨戰訓練；駐守中台灣的步兵302旅，也將至苗栗遂行專長複訓與臨戰訓練。陸軍步兵206旅日前已實施全旅教召，因應漢光實兵演習，步二營召員們在樂善寺報到。（資料照，記者周敏鴻攝）

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