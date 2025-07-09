沒事先協調？消息人士稱五角大廈暫停向烏克蘭運送武器 令川普措手不及

消息人士稱，五角大廈停止向烏克蘭運送武器前沒與總統川普適當協調。（彭博社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國五角大廈上週宣布，將暫停向烏克蘭提供部分防空飛彈、精確導引火砲和其他武器，原因是擔心美國武器庫存不足。但美國總統川普7日表示，美國將向烏克蘭提供更多武器。針對美國舉動轉變，有消息人士稱，背後其實是五角大廈沒與白宮適當協調，川普對五角大廈聲明「措手不及」。

根據《美聯社》報導，3位知情人士表示，川普決定向烏克蘭運送更多武器前，私下對五角大廈上週宣布暫停武器運送表達不滿。川普認為，五角大廈此舉沒與白宮進行適當協調。

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知情人士指出，此次內部討論較為敏感。在五角大廈宣布暫停運送武器前，其高層內部就存在反對意見，由五角大廈政策主管科爾比 （Elbridge Colby） 協調。

五角大廈新聞秘書威爾遜（Kingsley Wilson）否認國防部長赫格塞斯在未與川普協商情況下採取行動。威爾遜強調，赫格塞斯為川普提供一個框架，用於評估軍事援助物資和現有庫存。五角大廈將繼續就對烏克蘭軍事援助向川普提供有力選擇，這與川普結束烏俄衝突目標相符。

值得注意的是，美國之前暫停向烏克蘭提供關鍵武器正值烏克蘭艱難時刻。在持續三年多的烏俄衝突中，烏克蘭面臨來自俄羅斯日益增加且複雜的空襲。川普7日承認這點並表示，遭受嚴重打擊的烏克蘭，必需具備自衛能力。

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