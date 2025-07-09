二戰遭日軍魚雷擊中大爆炸 美軍「紐奧良號」艦艏在海底被尋獲

「紐奧良號」在瓜達康納爾島近海遭到日軍魚雷重擊，船體前方彈藥庫被引爆，炸斷了包括整個艦艏將近三分之一的艦體。圖為「紐奧良號」返港大修之後，1943年7月30日在美國華盛頓州近海進行航行測試。（圖擷取自維基百科）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕二次大戰結束至今已80年，太平洋海底仍靜靜躺著許多美軍與日軍的戰艦、軍機殘骸。海洋探索信託基金會（Ocean Exploration Trust）8日發表聲明指出，研究人員在南太平洋進行海底測量行動時，發現美軍重型巡洋艦「紐奧良號」1942年11月30日在戰鬥中斷裂的艦艏。

美軍重型巡洋艦「紐奧良號」1942年11月30日在戰鬥中斷裂的艦艏，逾80年後重見天日。（圖擷取自E/V Nautilus YouTube）

根據美國《CBS》報導，海洋探索信託基金會在聲明中指出，由科學家與海洋考古探險家組成的團隊，搭乘海洋科研船「鸚鵡螺號」（E/V Nautilus）首度發現美軍重型巡洋艦「紐奧良號」在戰鬥中斷裂的艦艏。團隊運用水下遙控載具（ROV），調查了由新罕布夏大學的無人水面船「DriX」在海床測繪作業中發現的一個目標，最終在所羅門群島的「鐵底灣」發現了「紐奧良號」的艦艏，靜靜地躺在675公尺深的海底。

請繼續往下閱讀...

在1942月11日30日發生的「塔薩法隆加海戰」（Battle of Tassafaronga）中，「紐奧良號」在瓜達康納爾島近海遭到日軍九三式魚雷重擊，船體前方彈藥庫被引爆，炸斷了包括整個艦艏將近三分之一的艦體，這場爆炸造成超過 180名船員喪生。

在失去艦首且艙內持續進水的情況下，「紐奧良號」船員仍英勇地堅守崗位，為了拯救「紐奧良號」而犧牲生命，有三名水手死後獲得追授海軍十字勳章（Navy Cross）。「紐奧良號」的損害控制小組讓船體修復至一定程度，勉強返回附近的圖拉吉島（Tulagi）港口，水手用椰子樹幹支撐艦體，搭建一個「臨時船頭」，後續航向澳洲準備返回美國大修。而特別的是，「紐奧良號」在1943年3月7日離開雪梨前往華盛頓州的普吉特灣海軍船廠（Puget Sound Naval Shipyard）時，全程都是以艦尾在前「倒退航行」。

美國海軍歷史與遺產司令部主任、退役海軍少將考克斯（Samuel J. Cox）在一份聲明中指出，從各方面來看，「紐奧良號」本來應該會沉沒，但多虧了艦上官兵英勇的損害管制行動，「紐奧良號」成為二戰中損毀最嚴重、卻依然倖存的美國巡洋艦。考克斯強調：「找到這艘艦的艦艏展現出一個機會，讓我們緬懷這支英勇船員的犧牲，即便那一夜，是美國海軍歷史上最黑暗的夜晚之一。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法