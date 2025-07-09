中國宣布「制裁」我8軍工廠商 漢翔、台船、中科院都入列

圖為我國首艘自製潛艦「海鯤號」7月3日實施第三次海測情形。該艦是由我國台船公司建造，預計9月海測完畢，今年11月交軍服役。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為遏制我國建軍備戰，中國先前曾單方面宣布制裁數十間美國參與對台軍售企業，並凍結雷神、貝宜系統等國防集團高管個人資產，企圖壓制所謂「助台謀獨」的民間勢力；時隔數月，中國商務部今（9）日宣布對我國8間國防廠商實施「制裁」，除國家級科研單位中科院，生產勇鷹高教機的漢翔航太工業，以及建造輕巡艦的中信造船等都榜上有名。

中國商務部9日公告表示，為維護國家安全利益，履行防擴散等義務，根據「中華人民共和國出口管制法」和「中華人民共和國兩用物項出口管制條例」等法律法規，決定將我國8家企業實體列入出口管制管控名單。

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空軍新一代訓練用「勇鷹」高教機，現正由漢翔持續量產中。（本報資料照，記者方瑋立攝）今年3月首度掛載「AGM-88B」反輻射飛彈升空的F-16V戰機，先前即是由漢翔執行「鳳展專案」完成性能提升。（本報資料照）

這8間遭中方制裁的廠商，包含漢翔航空工業、經緯航太科技、中科院、仲碩科技、台灣國際造船、中信造船，以及龍德造船工業、攻衛防禦公司。而在此前，中國也曾單方面制裁多家所謂「涉入」對台軍售的美國企業，包含雷神、貝宜系統，以及美軍艦大廠亨廷頓．英格斯工業（HII）等。

中國商務部指出，自公告公布之日起將禁止上述8家「台灣地區」實體企業的進出口業務，而當下正在、或是即將進行的相關活動應立即停止；若有特殊出口情形，出口經營者須應向商務部提出申請。

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