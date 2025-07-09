英無人掃雷系統服役研發僅用5億 可快速偵測水雷引爆

圖為「Sweep」無人掃雷系統，USV探測艇正拖曳3艘電磁線圈輔助艇。（圖取自英國皇家海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕各國近年陸續研發無人掃雷系統，強化掃雷效率並降低人員風險，我國今年初也曾公開徵求「無人船及水下無人載具」，盤點造船業相關能量。英國方面，其最新銳的3套「Sweep」無人掃雷系統，已於4日正式服役，且研發經費僅約5億台幣，運用無人水面載具（USV）搭配拖曳式輔助艇，可快速偵測並引爆不同類型水雷。

軍聞網站「Naval News」報導，英國皇家海軍表示，「Sweep」是由英國國防部「國防設備與支持組織」（DE&S），以及德國蒂森克魯伯海事系統暨阿特拉斯電子英國分公司（TKMS Atlas UK Ltd）主導研發，「Sweep」的服役恢復了英國海軍自2005年開始就缺乏的掃雷能力。

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其概念是在USV安裝水下感測器，以及磁性、電力和聲學產生器。由USV透過遠端遙控模式，針對目標區域進行水下探測，接著則由3艘被拖曳航行的電磁線圈輔助艇（CAB）複製艦艇訊號，引爆敵方的磁性水雷或音響水雷，甚至是智慧水雷，進而排除威脅，為友軍艦艇開闢安全航道。

鑑於水雷技術日新月異構成嚴峻威脅，因此「Sweep」系統先前曾在不同環境與海況條件下進行測試，證明其可有效偵測、對抗聲納難以發現的先進水雷；並可運用輕量化系統的靈活部署彈性，以及可從陸地或海上遠端操控的優異安全性，大幅提升作業效能、降低艦組員執勤風險。

不過，英國皇家海軍並未透露3艘無人艇型號，僅表示研發經費高達1300萬英鎊（約新臺幣5.26億元），並且是TKMS公司2500萬英鎊（約新台幣9.87億）的一部分。

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