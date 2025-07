恰逢漢光41號演習 美空軍印太「本部級」系列操演將輪番登場

圖為美空軍三架F-35A戰機,在今年「竹鷹25-1」演習期間與KC-135加油機搭檔編隊飛行情形。(美國空軍官網)

〔記者陳治程/綜合報導〕國軍今(9)日啟動漢光41號實兵演習,未來10天9夜將依作戰進程想定,遂行全天候、不劇透的實戰訓練驗證;另一方面,美國空軍當地時間8日也宣布啟動「本部級」系列操演,10日起將由「兵力重返太平洋」演習打頭陣,先後結合地區內5場大型動員操演,總投入兵力上看1萬2千人,全面驗證部隊敏捷部署、多域作戰及盟邦聯戰能量。

美國空軍部長梅因克(Troy Meink)表示,冷戰後首度實施的「本部級」(Department-Level Exercise, DLE)系列操演,將透過實境化訓練強化美軍、盟邦分散作戰的部署能力守護國安;美空軍參謀長阿爾文上將(Gen. David Allvin)強調,快速動員、備戰及應對操演,不只能提升官兵臨戰反應,也有助部隊打破戰場現況(the operational status quo),制敵於先。

一架準備投入「機動衛士」、「兵力重返太平洋」演習的C-130H運輸機,隸屬美國懷俄明州空軍國民兵第153空運聯隊。(美國空軍官網)

而首度實施的「本部級」系列操演包含了哪些演習?美國空軍新聞稿指出,該系列除含括10日展開的「兵力重返太平洋」(REFORPAC)演習,另有「堅定太空」(Resolute Space)、「機動衛士」(Mobility Guardian)、「翡翠戰士」(Emerald Warrior),以及「竹鷹演習25-3」(Bamboo Eagle 25-3)共五大演習。

今年首度實施的「兵力重返太平洋」演習臂章,除REFORPAC全名、太平洋空軍和演習年份外,外圈還可看見參演國,中心則可見轟炸機、戰機和運輸機的剪影,飛入西太平洋的設計巧思。(美國空軍官網)

美空軍預估,「本部級」系列操演將有1萬2千名空軍、太空軍官兵,超過350架戰略轟炸機、戰鬥機、運輸機和空中加油機出動,全面驗證空中、太空領域的作戰效能;由太平洋空軍(PACAF)主導的兵力重返太平洋演習,就將動員超過300架軍機,在夏威夷、關島和日本及國際空域施訓,聚焦驗證「彈性戰鬥部署」(ACE)能量。

此外,多達19國參與的「護身軍刀」(Talisman Sabre)多國演習也將於本月中展開,屆時也將搭配「兵力重返太平洋」演習,進一步磨練美軍、盟軍間的聯合作戰能力。

