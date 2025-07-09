恰逢漢光41號演習 美空軍印太「本部級」系列操演將輪番登場

圖為美空軍三架F-35A戰機，在今年「竹鷹25-1」演習期間與KC-135加油機搭檔編隊飛行情形。（美國空軍官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍今（9）日啟動漢光41號實兵演習，未來10天9夜將依作戰進程想定，遂行全天候、不劇透的實戰訓練驗證；另一方面，美國空軍當地時間8日也宣布啟動「本部級」系列操演，10日起將由「兵力重返太平洋」演習打頭陣，先後結合地區內5場大型動員操演，總投入兵力上看1萬2千人，全面驗證部隊敏捷部署、多域作戰及盟邦聯戰能量。

美國空軍部長梅因克（Troy Meink）表示，冷戰後首度實施的「本部級」（Department-Level Exercise, DLE）系列操演，將透過實境化訓練強化美軍、盟邦分散作戰的部署能力守護國安；美空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）強調，快速動員、備戰及應對操演，不只能提升官兵臨戰反應，也有助部隊打破戰場現況（the operational status quo），制敵於先。

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一架準備投入「機動衛士」、「兵力重返太平洋」演習的C-130H運輸機，隸屬美國懷俄明州空軍國民兵第153空運聯隊。（美國空軍官網）

而首度實施的「本部級」系列操演包含了哪些演習？美國空軍新聞稿指出，該系列除含括10日展開的「兵力重返太平洋」（REFORPAC）演習，另有「堅定太空」（Resolute Space）、「機動衛士」（Mobility Guardian）、「翡翠戰士」（Emerald Warrior），以及「竹鷹演習25-3」（Bamboo Eagle 25-3）共五大演習。

今年首度實施的「兵力重返太平洋」演習臂章，除REFORPAC全名、太平洋空軍和演習年份外，外圈還可看見參演國，中心則可見轟炸機、戰機和運輸機的剪影，飛入西太平洋的設計巧思。（美國空軍官網）

美空軍預估，「本部級」系列操演將有1萬2千名空軍、太空軍官兵，超過350架戰略轟炸機、戰鬥機、運輸機和空中加油機出動，全面驗證空中、太空領域的作戰效能；由太平洋空軍（PACAF）主導的兵力重返太平洋演習，就將動員超過300架軍機，在夏威夷、關島和日本及國際空域施訓，聚焦驗證「彈性戰鬥部署」（ACE）能量。

此外，多達19國參與的「護身軍刀」（Talisman Sabre）多國演習也將於本月中展開，屆時也將搭配「兵力重返太平洋」演習，進一步磨練美軍、盟軍間的聯合作戰能力。

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