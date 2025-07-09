漢光41》步兵206旅天天有科目 召員實彈射擊 故障排除自己來

圖為台中市後備第一旅步四營召員，日前接受T65K2步槍專長複訓情形。此為示意圖。（全動署後備指揮部官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍漢光41號演習今（9）日正式展開，今年被選為全旅動員驗證單位的陸軍步兵206旅，天天都有操演科目。繼日前操作戰傷救訓練後，幹部也趁日前丹娜絲颱風遠離後的短暫好天氣，前往靶場實施步槍射擊，值得一提的是，本次打靶全程搭配射擊九洞板，有效強化召員的步槍射擊技能。

國軍多支後備部隊5日起陸續投入「同心35號」演習的14天教召訓練，其中，受召的步兵206旅步3營召員們在完成射擊預習後，昨（8）日便接續實施編制武器實彈射擊；期間，召員以躍進方式進入射擊陣地，並視狀況變換射擊姿勢，運用掩體朝目標進行射擊，複習編制武器操作的同時，也藉由實戰化訓練場景，提升召員的整體臨戰反應。

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陸軍步兵206旅步3營本月8日實施編制武器複訓和實彈射擊。（取自青年日報）

206旅步3營召員昨日使用T65K2步槍進行實彈射擊，上午先是進行槍枝歸零射擊，下午則轉為「野戰訓場射擊」模式，在幹部管制及引導下，召員運用九洞板作為輔具及模擬掩體，實際練習臥、跪、立等不同射擊姿勢並轉換，提升射擊命中率。

召員在射擊前除複習「托、抵、臥、貼、瞄、停、扣、報」的射擊8大要領，更依分組先後完成槍枝故障排除、驗槍等程序演練，透過反覆練習射擊基本動作並精進操作弱項，確保射擊過程穩定且確實。

據了解，206旅在經過教召頭4日的編成及專長複訓後，分散在桃園各區的營、連將今日將各自實施臨戰訓練、專長鑑測等課程，持續驗證後備動員機制效能。

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