荷蘭也有後備戰士 空軍有望「借將」民航機師支援F-35戰機飛行任務

荷蘭皇家空軍的F-35A戰機。（荷蘭國防部官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕飛行員是民航公司營運的人力核心，而這項要職在過去數十年間長期仰賴空軍退役的飛行軍官來擔任，即便公司自力招募的培訓機師已成主流，但仍有不少定翼機、旋翼機教官在退伍後轉戰民航，延續飛行生涯。近日，隸屬法荷航集團的荷蘭皇家航空宣布將和荷蘭皇家空軍合作，適度「借將」支援F-35戰機飛行任務，確保國防安全。

作為北約組織成員國之一，荷蘭長年擔負守護領空安全的「快反警戒任務」（QRA），而今年9月起，該國皇家空軍（RNLAF）和挪威空軍的F-35A戰機將輪值北約東翼的巡邏工作，負荷量龐大。為滿足國防需求，荷蘭皇家航空（KLM）、荷蘭國防部雙方7日宣布達成協議，前者未來將適度安排線上機師，以「後備役」（reservist）的身分重返空軍，支援飛行任務。

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荷蘭皇家航空執行長林特爾（Marjan Rintel，左）、荷蘭國房國務秘書圖因曼（Gijs Tuinman，右），日前就民航機師兼任後備役空軍飛行員的規劃達成共識並簽署協議。（荷蘭皇家航空官網）

荷蘭國防部則表示，根據規劃，荷蘭皇家航空未來將提供5位「全職」（full-time equivalent, FTE）的志願人力，讓符合資格的民航機師在執飛商業客機之際，也適度接受F-35戰機的機型訓練，維持F-35戰機的飛行量能。

荷蘭皇家空軍的F-16AM/BM戰機在去（2024）年9月正式退役後，空防主力的大旗便由F-35A戰機全面接班，並達完全作戰能力（FOC）；《彭博》（Bloomberg）7日報導則指出，該國現有46架同型機，其中38架部署於荷蘭境內、8架則駐美擔負飛訓任務。

圖為荷蘭皇家航空的巴西航空工業E195-E2商業客機。未來，該公司的前F-35飛官有機會同時飛商業客機和戰機，「全職」跨足民航、軍航兩大領域。（路透資料照）

而在未來，雙方還將尋求人員招募、技術人員訓練、MRO（維修、修復和大修）及空運方面的進一步合作，使軍、民航的技術人才更加互通，創造雙贏。

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