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中國對8家台廠列入實體列出口管制名單 漢翔：民用機會有影響

2025/07/09 10:21

漢翔公司台中廠區。（漢翔提供）漢翔公司台中廠區。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中國商務部將漢翔列入實體列出口管制名單，對此，漢翔表示，會有影響，尋求適當解決方案。

漢翔表示，目前軍用飛機一定沒有使用到中國供應鏈的產品，至於民機方面，正在盤點哪些供應鏈受到影響。

據中國商務部今天（9日）消息指出，商務部將8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，其中包括漢翔、經緯航太、中山科學研究院、仲碩科技、台船、中信造船、龍德造船、攻衛等。

根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，並採取2項措施，包括禁止向上述8家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。同時，特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請，即日起正式實施。

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