英倫戰鷹恐斷翼！英國防政策陷兩難 擬停產「颱風」戰機改買F-35

圖為英國皇家空軍的「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）。（路透資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《金融時報》報導，作為英國皇家空軍中堅力量的「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon），其生產線可能面臨全面關閉的命運。倫敦當局已將國防採購的優先順序，轉向增購美國製的F-35戰機，此舉已在英國反對黨與國防專家圈中引發重大疑慮。

「颱風」戰機的生產線位於蘭開夏郡的航太巨擘BAE Systems工廠，多年來一直是英國航太工業的驕傲。然而，該生產線目前正逐漸收尾，僅在為卡達製造最後一批訂單。在此之後，若無新訂單注入，生產將告終止，可能引發工廠關閉與大規模失業潮。

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事實上，英國政府自2009年後，就未再為皇家空軍下訂任何新的「颱風」戰機，近年來的生產全靠外銷訂單支撐，其中以卡達與沙烏地阿拉伯為主要潛在客戶，但後者訂單尚未確認。

這個轉向在英國政壇引發激烈辯論，政府官員傾向優先採購美製的F-35A戰機，但反對黨則強烈呼籲下訂新的「颱風」戰機，以支持國內產業並保障關鍵的航太技術能力。國防大臣希利對此未作出明確承諾，僅強調「颱風」戰機的戰略重要性。

英國國防部則回應，「颱風」戰機至少將持續服役至2040年代，並表示與卡達、沙烏地阿拉伯及土耳其的潛在軍售談判仍在進行中，暗示外界對生產線關閉的擔憂為時過早。「颱風」戰機為英、德等國於1983年共同開發的第四代多功能戰機，單價約1.2億美元，至今已生產586架。

此場爭議的核心，是英國在國防戰略上的重大抉擇。分析指出，倫敦當局正處於一個艱難的戰略十字路口，究竟是選擇採購F-35，以融入美國主導的第五代戰機體系，還是繼續投資「颱風」戰機，以維護本國的國防自主權與高端製造業基礎。此決定不僅關乎軍事能力，更將深刻影響英國未來數十年的產業政策與國際盟友關係。

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