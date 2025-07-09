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反制無人機威脅太重要 美增購「史托特中士」防空車丶增編4防空營

2025/07/09 11:14

圖為「史托特中士」史崔克防空車出席美軍閱兵。（圖取自DVIDS）圖為「史托特中士」史崔克防空車出席美軍閱兵。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕彈砲合一防空車因應無人機威脅再度熱銷，美國陸軍6月底再度授予通用動力地面系統（GDLS）公司新合約，增購約199輛「史托特中士」史崔克防空車，足以再增編4個防空營。

軍聞網站「Defence Blog」6月報導，美陸軍已授予價值6.21億美元（約新臺幣182億元）合約，向GDLS公司擴大採購「史托特中士」防空車，以及相關後勤支援項目，後續將由總部位於阿拉巴馬州紅石兵工廠的陸軍承包指揮部（ACC），負責監督合約履行狀況，預計2028年9月底前完成交付作業。

「史托特中士」防空車是美陸軍的新銳「機動短程防空系統」（M-SHORAD），其以史崔克8輪甲車為底盤，具快速機動部署能力，車輛後部加裝旋轉砲塔，可配備4枚刺針、2枚地獄火飛彈，以及XM-914型30公厘鏈砲與M240機槍，由3至4名士兵操作，有效應對多種低空威脅，未來甚至能換裝能量武器，以具備更強大防空戰力。

例如，美軍6月底也宣布，指出其最新的「史崔克」雷射防空裝甲車，在實彈演習中，首次由第一線戰鬥部隊操作，並成功攔截了來襲的無人機蜂群。

目前美軍已採購162輛「史托特中士」，足夠編成4個防空營，填補了復仇者防空系統等老舊裝備退役的缺口。此次追加採購，預計將用以編成另外4個國民兵防空營，未來總數可望達361輛。

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