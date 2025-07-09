中國對8家台廠列入實體列出口管制名單 龍德：影響幾乎不存在

中國限制出口，龍德造船指出影響微乎其微。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕中國商務部將台船實體列入出口管制管控名單，對此，龍德造船表示，現在看管制是軍民兩用的項目，還不確定哪些受到影響，軍用一定沒有使用中國供應鏈，不會受影響，而民用原料零件來自中國的都是可替代性很高的項目，影響可以說是幾乎不存在。

據中國商務部今天（9日）消息指出，商務部將8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，其中包括漢翔、經緯航太、中山科學研究院、仲碩科技、台船、中信造船、龍德造船、攻衛等。

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根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，並採取2項措施，包括禁止向上述8家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。同時，特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請，即日起正式實施。

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