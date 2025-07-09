漢光41》實兵演練首日 第五作戰區步兵302旅苗栗演練「隨時備戰」

「漢光41演習」實兵演練首日，第五作戰區步兵302旅苗栗演練「隨時備戰」。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕漢光41號演習首日於今（9）日登場，今年由5天4夜延長為10天9夜，以隨時備戰、面對突發狀況的狀態演練，第五作戰區步兵302旅今天上午在苗栗縣結合「同心操演」實施召員專業專長複訓，讓對槍械操作已經陌生的教召兵熟悉槍械操作，以不設定「腳本」、不「劇透」方式演練。

「漢光41演習」實兵演練首日，第五作戰區步兵302旅苗栗演練「隨時備戰」。（記者蔡政珉攝）

「漢光41演習」實兵演練首日，第五作戰區步兵302旅苗栗演練「隨時備戰」。（記者蔡政珉攝）

步兵302旅以實戰、實地演練，由教官帶領教召兵使用軍械；第五作戰區步兵302旅強調，教官逐一引導召員分別操作65K2步槍、M249班用機槍及T74排用機槍等武器裝備，進而強化後備部隊戰力，提升整體作戰能量。

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原本演練還計畫進行實戰射擊，但因天候不佳下起雷雨取消。不過教召人員在教官帶領下，熟悉武器性能、如何操作，並且組合訓練，演練射擊動作。

「漢光41演習」實兵演練首日，第五作戰區步兵302旅苗栗演練「隨時備戰」。（記者蔡政珉攝）

「漢光41演習」實兵演練首日，第五作戰區步兵302旅苗栗演練「隨時備戰」。（記者蔡政珉攝）

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