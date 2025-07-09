中國「制裁」我8廠商 沈榮欽：鼓勵藍白立委繼續擋台灣軍工企業

國軍114年飛彈射擊操演，陸射劍二防空飛彈發射車。（資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部今（9）日宣布對我國8間國防廠商實施「制裁」，除國家級科研單位中科院，生產勇鷹高教機的漢翔航太工業，以及建造輕巡艦的中信造船等都榜上有名。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，中共藉著本次放出對台灣軍工企業的制裁，也有警告台灣民眾、鼓勵藍白立委繼續阻擋台灣軍工企業的作用。

沈榮欽在臉書PO文表示，中國政府宣布「為維護國家安全和利益」，將制裁台灣八家企業，將之列入實體清單，禁止中國廠商向這八家企業出口軍民兩用產品，其實象徵意義大於實質效果，根據中國商務部公告，這八家被列入出口管制名單的台灣企業，分別是漢翔航空、經緯航空、中山科學研究院、仲碩科技、國際造船、中信造船、龍德造船，以及攻衛公司。

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沈榮欽分析，這八家均是與台灣軍工相關的企業，包括製造潛艦、無人機設備與軍警設備的廠商，顯見中共對於台灣國防發展的戒心，尤其是對於台灣發展潛艇的擔憂，國台辦發言人陳斌華明確表示，制裁這八家台灣企業是為了對賴清德上任以來台獨勢力發出嚴重警告。而在另一方面，這也是中國政府對於台灣大罷免運動的一項有限的反制，藉此放出警告的訊號。

沈榮欽指出，隨著大罷免日期接近，中國官媒發出的批評與警告也越來越密集，中共不僅明確反對台灣公民團隊對於國民黨發動的大罷免運動，還一併表達對於藍白兩黨的支持。儘管民眾黨立委躲在不分區保護傘下，未成為此次大罷免的目標，但是始作俑者之一的黃國昌屢被中國官媒引用來反對大罷免運動，成為本波中國反對台灣大罷免運動的寵兒。

沈榮欽直言，中共擔心的是，如果藍白兩黨喪失國會多數，那麼對台灣統戰領導人王滬寧對傅崐萁與黃國昌的佈局，將無法繼續遂行其意志，等於是王滬寧對台統戰的一大失利。在大罷免運動中，中共尤其擔心國民黨徐巧芯等立委阻擋台灣潛艦等軍工發展的努力功虧一簣，因此藉著本次放出對台灣軍工企業的制裁，也有警告台灣民眾、鼓勵藍白立委繼續阻擋台灣軍工企業的作用。

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