台船、中信造船被中國點名管制出口 造船界：2023年已開始

中信造船被中國列入管制出口名單。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕中國商務部今（9）宣布，將台船及中信造船等台灣8家公司列為出口管制名單。高雄造船界透露，中國早在2023年就已管制，只是沒有明講。

據了解，台船及中信造船都是「國艦國造」的主要廠商，我國政府早已要求各式軍艦及海巡艦艇，禁止使用鋼鐵類製品等中國製零組件與設備，但民用船隻裝備部分，仍向中國採購。

請繼續往下閱讀...

直到2023年，中國公司私下告知台灣採購方「可能無法出口」，雖然有些產品沒有被管制，但台灣採購方主動轉向其他國家。

高雄造船界指出，以中信造船為例，因國際管制漁船數量，必須「汰舊才能換新」，所以近年未接漁船新訂單，目前以海軍及海巡艦艇為主流，至於港勤公司拖船的部分裝備則轉往其他國家採購。台船因為有商船，中國製零組件是供應商的選項之一，後續有待釐清。

台船被中國列入管制出口名單。（記者洪定宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法