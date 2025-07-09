無人載具搭「LP」飛彈 可打8公里遠敵裝甲車

圖為「Type-X」無人戰車「阿克隆LP」反裝甲飛彈車版本。（圖取自X@ForcesOperation）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人戰鬥車大廠、愛沙尼亞軍工集團「米爾倫」機器人公司（Milrem Robotics）近期再推出「Type-X」無人戰車新版本，成功整合先進感測器與「阿克隆LP」（Akreon LP）反裝甲飛彈，可打擊8公里遠處敵方裝甲車，發揚超視距打擊火力。

軍聞網站「Army Recognition」、「Defense Blog」報導，該計畫以油電混合動力系統的「Type-X」為載臺，搭載測向儀與8枚「阿克隆LP」飛彈彈箱；運用該彈的半主動導引、光學導引與紅外線尋標頭，搭配射後不理，在視距外8公里精確摧毀敵方目標。該系統可透過雙向資料鏈在飛行途中更新目標資訊，隨時切換直接攻擊或頂功模式。

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「Type-X」車體長6.2公尺、寬2.9公尺，車重12.5噸，具5噸酬載能力，時速80公里，可攀爬60度陡坡、涉渡1.5公尺。其防護能力符合北約第1級防彈標準，可選擇遠端搖控或自主操作，由友軍傳遞目標資訊並整合感測器數據，執行側翼掩護、火力偵察、巡邏與反裝甲任務。

圖為「Type-X」無人戰車「阿克隆LP」反裝甲飛彈車版本。（圖取自X@ForcesOperation）

報導說，歐洲飛彈大廠MBDA集團，2018年起獲歐盟投資，研發與測試地面超視距打擊技術，陸續推出「阿克隆」飛彈家族；由於性能出色，愛沙尼亞國防軍2022年決定由MBDA主導，邀集各國共15家廠商分工合作，推出「Type-X」，未來還將搭配遙控武器站與多種感測器。

綜合先前報導，「Type-X」系列無人車含各種衍伸型無人戰鬥車，並採通用底盤，操作員使用光學鏡頭與地形雷達、電子偵測，並擁有360度虛擬現實座艙。除了30公厘機砲外，Type-X還配備遊蕩彈藥發射器。

愛沙尼亞米爾倫機器人公司2021年公開Type-X中型自動戰鬥載具。（圖翻攝自米爾倫機器人公司Youtube）

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