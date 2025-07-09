中共制裁漢翔等8家納出口管控 國台辦嗆：分裂國家必遭嚴懲

中國國台辦發言人陳斌華聲稱，賴清德上台以來，堅持台獨立場，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，部分「台灣地區」實體參與其中「助紂為虐」。（資料照，翻攝直播）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國商務部今（9）日發布公告，將台灣的漢翔航空工業公司等8家實體列入出口管制管控名單。中國國台辦隨後對此表示「強烈支持」，宣稱這是對「台獨分裂」的嚴正警告。軍事專家分析，這些制裁根本無效，因為國防或敏感產業都禁用「紅色供應鏈」，政治上，中共擴大對台獨的片面解釋，企圖讓公司經理人或從業人員心生畏懼。

中國商務部宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》及《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法規規定，維護國家安全與利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技、國際造船、中信造船、龍德造船和攻衛，共8家台灣實體列出口管制名單。

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中國國台辦發言人陳斌華聲稱，賴清德上台以來，堅持台獨立場，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，部分「台灣地區」實體參與其中「助紂為虐」。

陳斌華說，中國商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業股份有限公司、國際造船股份有限公司等8家「台灣地區」實體列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

陳斌華指稱，這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對台獨分裂勢力一再進行謀獨挑釁的嚴正警告，「我們對此表示強烈支持」。

陳斌華叫囂，台獨是絕路，助獨是邪路。甘當台獨分裂勢力爪牙，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人「必遭依法嚴懲」。

對此，國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲今日受訪表示，這些制裁是無效的。因為國防產業或敏感產業都禁用紅色供應鏈，所以中國的出口管制是在「制裁個哈囉」。中共根據的法律是「出口管制法」及「兩用物項出口管制條例」，也包括貿易法，亦即北京認為有可能會轉用技術的，就逕自宣布制裁，這是北京當局片面的解釋。

蘇紫雲批評，在政治上，中共指控的「以武謀獨」，這是擴大對台獨的片面解釋，試圖讓公司經理人或從業人員心生畏懼，刻意用「以武謀獨」來解釋，這是非常不合理。台灣是成熟的民主社會，中共這種恫嚇效果是非常有限的。

他強調，其實在商務或市場上，中國的制裁是無效的，因為這幾家企業並出口產品到中國，因為去紅供應鏈的關係，也不會用到中國零組件，主要是要在政治上產生寒蟬效應，但對產業而言是沒有什麼效果。

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