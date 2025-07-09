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漢光41》陸軍206旅後備軍人今作戰訓練 守護地方安全
陸軍六軍團步兵206旅全旅動員教召，9日進入第5天，分別在桃園、蘆竹進行作戰訓練。（記者鄭淑婷攝）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國軍「漢光41號」演習今（9）日至18日舉行，而「同心35號」14天教育召集訓進入第5天，陸軍六軍團步兵206旅今年首度執行全旅動員教召，今日分別在桃園、蘆竹進行訓練。
14天教召要完成包括通識教育課程、專長復訓、射擊、連戰鬥教練、營作戰計畫演練等，桃園教召現場約120多人，今日訓練課程包括地圖要圖繪製訓練、限制空間作戰訓練、射擊圖卡製作訓練，以及班排機槍射擊、迫砲射擊預習。
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步兵206旅全旅動員教召，9日分別在桃園、蘆竹進行作戰訓練。（記者鄭淑婷攝）
步兵206旅全旅動員教召，9日分別在桃園、蘆竹進行作戰訓練。（記者鄭淑婷攝）
陸軍六軍團步兵206旅全旅動員教召，9日進入第5天，分別在桃園、蘆竹進行作戰訓練。（記者鄭淑婷攝）
陸軍六軍團步兵206旅全旅動員教召，9日進入第5天，分別在桃園、蘆竹進行作戰訓練。（記者鄭淑婷攝）