漢光41》萬板大橋「封鎖+阻絕」 傳首次使用「艾斯科」防禦工事

今年演習傳將選定萬板大橋，利用晚間執行橋梁阻絕、守備作戰演練。圖為去年漢光期間，官兵於華翠大橋架設拒馬。（資料照/記者劉宇捷攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕漢光41號演習今（9）日登場，國防部今年秉持依狀況想定但不劇透原則，因此截至目前，有關漢光演習課目的資訊仍非常有限。不過，去年與前年皆執行過的萬板大橋橋梁阻絕、守備作戰演練，今年還會再演練一次，不過這次程度升級，可能將首次投入機動沙包概念的艾斯科防禦工事，增強阻絕能力。

國軍漢光演習首日執行灰色地帶衝突與先期備戰工作，後續將進入聯合火力打擊與島嶼防衛作戰，其中島嶼守備階段前期為防止共軍直搗台北或桃園，傳今年也將選定萬板大橋，利用晚間執行橋梁阻絕、守備作戰演練。不過相比以往，前年僅在萬板大橋附近進行模擬演練，去年則改在隔壁的華翠大橋，以實際設置拒馬等設施來實兵操演。

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今年值得注意的是，傳將首次導入「艾斯科」防禦工事（HESCO bastion），強化阻絕工作。這是一款由可折疊的金屬絲網和重型織物製成的容器，使用時將裡面倒滿砂土，類似巨型的機動沙包。

「艾斯科」防禦工事是一款由可折疊的金屬絲網和重型織物製成的容器，使用時將裡面倒滿砂土，類似巨型的機動沙包。圖為我國工兵部隊操作該裝備。（圖片來源:國防部）

這些沙袋堆疊可形成一道「艾斯科防爆牆」，據實測可以防禦各種輕兵器、RPG、迫砲和火砲破片，甚至無懼於重型車輛的撞擊；而「艾斯科」工事是我國工兵部隊新接收的裝備，因此今年漢光將可能進行實際驗證與部署。

國軍於去年及前年的漢光演習，皆選定萬板大橋及隔壁的華翠大橋作為橋梁阻絕演練的場域，亦是由於兩橋橋直接連接板橋市區與台北市，這一帶自古也是連通新北、桃園與大台北的重要必經之路。因此，選定此處橋梁作為封鎖演練的場域，在戰術上也是，防範敵軍取直線直接進出台北市。

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