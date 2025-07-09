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中國制裁漢翔等8廠商 胡采蘋：感謝北京幫忙「過濾」
中國商務部今公告，將台灣的漢翔、台船等8家公司列入出口管制管控名單，對此財經網美胡采蘋認為，中國商務部這種制裁根本沒有意義。圖為漢翔公司台中廠區。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部今日（9日）發布公告，將台灣的漢翔、台船等8家公司列入出口管制管控名單。對此，財經網美胡采蘋認為，中國商務部這種制裁根本沒有意義，「可能還要感謝北京幫我們過濾」。
胡采蘋於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文表示，中國商務部宣布把8家台灣軍工企業列為台獨勢力，打入出口管制清單，但其實這些公司本來就不可能採用敵國出口的零組件，這種制裁根本沒有意義。胡采蘋強調：「可能還要感謝北京幫我們過濾，不然一天到晚有公司不小心採購到轉手18次的不明零件。」
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胡采蘋提到，這裡面有幾個機構的高層，政治傾向親中的人可能還比較多，但現在大家都變成「台獨」了，「台獨勢力為什麼越來越大就是因為這樣，不是你親中你就不是台獨，中華民國的存在就是台獨，你拿台灣護照，你就是要被消滅的人」。
根據中國商務部發布的名單，台灣被點名的8家公司，包括漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司。