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俄可掛載反艦飛彈的Kh-35U無人機失控 一周內兩度砸向自家民宅

2025/07/09 13:16

俄軍Altius-RU重型無人機試飛升空畫面。（圖取自俄羅斯航空太空軍）俄軍Altius-RU重型無人機試飛升空畫面。（圖取自俄羅斯航空太空軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍重型無人機Altius-RU在一週內發生第二起墜毀事故，凸顯其飛控與通訊鏈路系統可能存在嚴重的設計缺陷。根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，這款具備搭載Kh-35U反艦飛彈能力的無人機，7月8日失控墜入韃靼斯坦（Tatarstan）的民宅區。

根據該網站報導，這起事故與一週前、7月2日的墜毀事件模式高度相似，當時另一架同型機亦因通訊中斷墜入民宅，造成兩名居民死亡。接連的失事指向一個系統性問題，也就是Altius-RU在執行長航時任務時，其通訊鏈路一旦受擾，飛控系統便極易完全失效。

Altius-RU專案始於2011年，由索科爾設計局（OKB Sokol）主導研發，後續由烏拉爾民用航空製造廠（Ural Works of Civil Aviation）在2021年接手生產，首批訂單價值達70億盧布（約新台幣33.5億元）。

依據公開資料，Altius-RU的帳面規格十分強大。其航程遠達1萬公里，可連續飛行48小時，載彈量達1公噸，翼展28.5公尺。若與美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機相比，其在尺寸、航程與載重方面均佔上風，惟在最基礎的飛控穩定性上，卻面臨著嚴峻的技術瓶頸。

事實上，類似的管控危機並非首見，俄軍先前另一款S-70「獵人」（Okhotnik）重型攻擊無人機也曾於2024年在烏東戰線附近失聯，最終俄軍為防止其先進技術落入敵手，被迫自行擊落。此類案例共同指向俄羅斯在高階無人機的遠程飛控與鏈路穩定性上，存在著普遍性的技術挑戰。

Altius-RU原定在俄羅斯海軍體系中，擔任遠程偵察與打擊的核心角色，為艦隊與潛艦提供戰略支援。然而，連續的墜毀不僅嚴重削弱其作為海軍明日之星戰略期待，更突顯俄羅斯在長航時重型無人機的自主研發上，面臨著從設計到實戰的嚴峻技術落差。

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