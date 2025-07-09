美陸軍硬起來要官兵刮鬍子 逾4萬名豁免官兵若不配合恐丟飯碗

美國陸軍8日頒布新的命令，要求官兵須剃除鬍鬚，若有宗教信仰者得接受調查，有痼疾者則得獲得相關醫療佐證。（取自美國陸軍網站）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國陸軍8日表示，在衡量一致性、紀律及確保戴上防毒面具的密封效果前提下，所有士兵執勤時都須刮鬍子。據統計，美國陸軍之中，逾4萬名官兵獲准暫時不用刮鬍子，其中不乏宗教因素或深受假性毛囊炎所苦者，前者未來須在3個月內接受調查，後者則須具備獲批准的醫療紀錄佐證，否則可能得離開行伍。

美國媒體《星條旗報》8日報導，美國陸軍該日依據陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）簽署的命令表示，考量攸關訓練的一致性、紀律與標準，因此所有官兵得遵守剃除鬍鬚的規範。美國陸軍現有超過4萬名官兵，獲得不用刮鬍子的暫時性豁免，但這個數字幾乎是5年前的兩倍。



在傳統與紀律，以及個人權利如何取得平衡的反覆辯論背景下，為何美國陸軍仍堅持要求官兵刮鬍子？《星條旗報》報導陳述，美國國防部長赫格塞斯3月下令，美軍應盤點體能、體態與儀容相關規範，其中儀容規範就包括鬍鬚，臉部毛髮也可能影響防毒面具的密封程度。

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報導陳述，美國陸軍豁免刮鬍子的官兵，包含深受假性毛囊炎引發囊腫所苦者，或有特定宗教信仰者，尤其前者主要影響黑人男性。但美國陸軍強調，這項規範適用於所有官兵，而非僅少數族裔，假如無法遵守規定者，可能會被開除。

因此，若美國陸軍官兵要避免遭到開除，有宗教信仰者須於未來90天內接受調查，若非宗教原因的豁免，則須擁有獲認可的臨時醫療紀錄佐證。

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