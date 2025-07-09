中國「制裁」我8軍工廠商 國防部：符合去紅供應鏈政策方向

中國商務部今公告，將台灣的漢翔、台船等8家公司列入出口管制管控名單。圖為漢翔公司台中廠區。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國今（9）日宣布對我國8間參與國防供應鏈的廠商實施「制裁」，包括中科院、漢翔航空工業、經緯航太科技、仲碩科技、台灣國際造船、中信造船，以及龍德造船工業、攻衛防禦公司等8家企業。國防部今天向本報強調，中科院所研製各項武器系統均禁用中製品，也正協助國、內外業者落地生產，達成去紅供應鏈、提升國防自主能量，中國的公告符合我中科院發展去紅的政策方向。

中國繼數月前單方面宣布「制裁」數十間曾參與對台軍售的美國軍工業後， 今天再以「維護國家安全利益」、「履行防擴散」等藉口，宣布「制裁」制裁我國中科院、漢翔航空工業、經緯航太科技、仲碩科技、台灣國際造船、中信造船，以及龍德造船工業、攻衛防禦公司等8家廠商。

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對此，國防部今天回應本報表示，中科院研製之各項武器系統，均禁用陸製品（中國製品）；另正協助國內、外業者，在台落地生產，達成去紅供應鏈，提升國防自主能量。

國防部強調，中國商務部之公告，符合中科院發展去紅供應鏈政策方向。

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