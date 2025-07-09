魔改伊朗貨！俄Geran-3噴射無人機「心臟」竟來自多國零件

從最新發現的無人機殘骸（左上小圖）顯示，俄羅斯已將伊朗製的見證者-238（Shahed-238）噴射無人機（主圖），命名為天竺葵-3（Geran-3）並投入實戰。（圖：Telegram/Military Informant, X/Meshkat）

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍事網站《Army Recognition》報導，從最新的無人機殘骸照片可以得知，俄羅斯已在烏克蘭戰場投入名為天竺葵-3（Geran-3）的新型噴射動力遊蕩彈藥。這款無人機基於伊朗「見證者-238」（Shahed-238）設計，其部署使俄軍遠程打擊能力，進入飛行速度更快、更難以被攔截的新階段。

根據《Army Recognition》報導，網路上流傳著6月29日被發現的無人機殘骸，上面標有「36」與「U」，從其高頻呼嘯聲浪與飛行特徵，皆與螺旋槳驅動的天竺葵-2（Geran-2）顯著不同。Geran-3採用微型渦輪噴射引擎，機身長3.5公尺，翼展近3公尺，飛行速度逾每小時500公里，終端俯衝時速可破時速700公里，作戰升限高達9000公尺。

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揭密天竺葵-3：跨國零件與多樣化作戰構型

這款無人機的動力來自仿製捷克引擎Tolou-13，生產基地位於韃靼斯坦的阿拉布加（Alabuga）經濟特區。初期採用伊朗套件，現已逐步在地化混合俄製機體、中國電子產品，以及透過第三方取得的美、加、瑞士等國零件。為適應噴射引擎，機體結構也經過強化。

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據信Geran-3存在多種作戰版本，除了標準導航型外，另有搭載紅外線、被動雷達或光電尋標器的衍生型號，能追蹤熱源或殲滅防空系統。其彈頭重量介於50至300公斤，作戰半徑約1200公里。

Geran-3的部署對烏克蘭防空體系構成嚴峻挑戰，考量其高空、高速性能，導致防空機砲等

殺傷效果大幅降低，迫使防守方須動用如NASAMS或「山毛櫸」（Buk）等更昂貴的防空飛彈。儘管Geran-3紅外線特徵較為明顯，但為俄軍提供了比巡弋飛彈成本更低、反應更快的打擊選項。

Geran-3無人機的量產與投入，反映了俄羅斯整合伊朗設計、本土生產與全球灰色供應鏈的國防策略，不僅改變烏克蘭面臨的空中威脅樣態，也將迫使烏國與盟友重新評估防空資源部署，以反制這種高空、高速的新型威脅。

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