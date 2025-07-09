自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

魔改伊朗貨！俄Geran-3噴射無人機「心臟」竟來自多國零件

2025/07/09 15:51

從最新發現的無人機殘骸（左上小圖）顯示，俄羅斯已將伊朗製的見證者-238（Shahed-238）噴射無人機（主圖），命名為天竺葵-3（Geran-3）並投入實戰。（圖：Telegram/Military Informant, X/Meshkat）從最新發現的無人機殘骸（左上小圖）顯示，俄羅斯已將伊朗製的見證者-238（Shahed-238）噴射無人機（主圖），命名為天竺葵-3（Geran-3）並投入實戰。（圖：Telegram/Military Informant, X/Meshkat）

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍事網站《Army Recognition》報導，從最新的無人機殘骸照片可以得知，俄羅斯已在烏克蘭戰場投入名為天竺葵-3（Geran-3）的新型噴射動力遊蕩彈藥。這款無人機基於伊朗「見證者-238」（Shahed-238）設計，其部署使俄軍遠程打擊能力，進入飛行速度更快、更難以被攔截的新階段。

根據《Army Recognition》報導，網路上流傳著6月29日被發現的無人機殘骸，上面標有「36」與「U」，從其高頻呼嘯聲浪與飛行特徵，皆與螺旋槳驅動的天竺葵-2（Geran-2）顯著不同。Geran-3採用微型渦輪噴射引擎，機身長3.5公尺，翼展近3公尺，飛行速度逾每小時500公里，終端俯衝時速可破時速700公里，作戰升限高達9000公尺。

揭密天竺葵-3：跨國零件與多樣化作戰構型

這款無人機的動力來自仿製捷克引擎Tolou-13，生產基地位於韃靼斯坦的阿拉布加（Alabuga）經濟特區。初期採用伊朗套件，現已逐步在地化混合俄製機體、中國電子產品，以及透過第三方取得的美、加、瑞士等國零件。為適應噴射引擎，機體結構也經過強化。

據信Geran-3存在多種作戰版本，除了標準導航型外，另有搭載紅外線、被動雷達或光電尋標器的衍生型號，能追蹤熱源或殲滅防空系統。其彈頭重量介於50至300公斤，作戰半徑約1200公里。

Geran-3的部署對烏克蘭防空體系構成嚴峻挑戰，考量其高空、高速性能，導致防空機砲等
殺傷效果大幅降低，迫使防守方須動用如NASAMS或「山毛櫸」（Buk）等更昂貴的防空飛彈。儘管Geran-3紅外線特徵較為明顯，但為俄軍提供了比巡弋飛彈成本更低、反應更快的打擊選項。

Geran-3無人機的量產與投入，反映了俄羅斯整合伊朗設計、本土生產與全球灰色供應鏈的國防策略，不僅改變烏克蘭面臨的空中威脅樣態，也將迫使烏國與盟友重新評估防空資源部署，以反制這種高空、高速的新型威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中