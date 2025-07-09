城鎮韌性演習月中登場 馬士元：警報響管委會須開放避難空間

內政部次長馬士元接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪。（Yahoo TV提供）

〔記者李文馨／台北報導〕城鎮韌性演習定於本月中旬分區舉辦，內政部政務次長馬士元今天在網路節目「齊有此理」上表示，若大樓貼有防空避難標示，管委會聽到防空警報響起，須依民防法開放鐵門，供大樓內部人員或路上民眾進入避難。

2025城鎮韌性演習訂於15至18日，採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外離島地區順序實施演練，除外離島及東部於上午10時起演習半小時，其餘各地皆在下午1時30分至2時實施，屆時將發送警報、啟動疏散避難及交通管制。

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馬士元指出，國土署、警政署2年前開始盤點地下室等防空避難空間，並已貼好防空避難標示，今年較特別的是，若大樓有貼防空避難標示，只要大樓管委會聽到防空警報，就必須把鐵門大開，提供大樓內部人員或路上的民眾進入避難。

馬士元提醒，在平常時間，私人大樓仍屬私人產權，民眾切勿隨意進入，只有防空警報響起時，貼有防空避難標示的大樓，就會依照「民防法」提供公眾避難使用。他也提到，社區大樓或學校、公園的地下停車場是否都算防空避難空間。

針對緊急避難包整理方式，馬士元指出，第一層是日常出門保護自己的東西，如同他的上班包配置；第二層是發生地震或火災時要能抓了就跑，約準備3天份的量；第三層是若遇到颱風要在家待好幾天，就要買糧食與水備用，山區民眾會需要10天到14天的基本儲備。

對於防災士訓練進度，馬士元則說，目前約5.2萬人已接受訓練，不過目前受限於教官與場地數量不足，未來的最終目標是希望全台至少6分之1的人受訓。

此外，主持人王時齊詢問，先前傳出宮廟收到彈藥預屯公文，宮廟是否有可能成為緊急時刻的應變中心。馬士元回應，目前國防部暫時排除宮廟，因軍事行動有特殊性，希望宗教場所保持中立、或可作為民眾臨時避難場所，不希望成為被敵軍攻擊目標。

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