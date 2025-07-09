漢光41》演習也支援疏運 國軍7航次C-130軍機搶飛金門載人

金防部人員受理民眾辦理軍機登機的登記作業。（讀者提供）〔記者吳正庭／金門報導〕國軍「漢光41號」實兵演習啟動首日，國防部持續派出C-130運輸機支援金門旅客疏運作業，金門籍立法委員陳玉珍說，感謝國防部長顧立雄的支持，也感謝政府對金門空中交通的重視。陳玉珍說，除了立榮、華信航空公司有加班機，國防部今天預定支援台北、台中、高雄7航次班機。

受到丹娜絲颱風過境影響，金門從6日開始，台、金空中交通秩序大亂，至少影響2000人次行程，連日來已陸續疏散部分旅客返回台灣本島，至9日上午仍有數100名旅客進到尚義機場候機大廳，辦理候補作業。

金門尚義機場聯合候補櫃台前，仍有大批旅客等待辦理機位候補作業。（讀者提供）金門縣籍國民黨立委陳玉珍由台北趕回金門，加入尚義機場聯合候補作業櫃台，與交通部民航局金門航空站人員共同辦理軍機叫號作業。陳玉珍向在場等候旅客說明加開班機情形，公開感謝國防部長顧立雄、政府對金門空中交通的重視。

陳玉珍說，國防部已同意支援金門飛台北4班、台中2班、高雄1班，往高雄的軍機已於下午1點多順利起飛，接下來就要看老天是否能幫忙。金門縣籍立委陳玉珍（右）由台北趕回金門，加入尚義機場聯合候補作業櫃台，與交通部民航局金門航空站主任洪念慈（左）等人共同辦理軍機叫號作業。（讀者提供）

立榮航空表示，預定晚間9點35分加開1班金門飛台北；華信航空表示，加開的2班次包括下午1點35分金門往台北、晚上7點45分金門往台北。

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