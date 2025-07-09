漢光41》206旅全旅動員臨戰訓練 顧立雄視導砲兵營專長訓表情滿意

國防部長顧立雄（白衣）視導206旅全旅動員。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／新北報導〕國軍「漢光41號」演習今日登場，作為全旅後備動員驗證單位的陸軍步兵206旅，也在本次14天教召中持續進行複訓，其中206旅砲兵營於新北麗林國小舉行。由於這是首次驗證一個旅級單位是否能全體順利動員，國防部長顧立雄非常重視，今天親赴砲兵營視導召員專長複訓情形。

陸軍步兵206旅本月5日至18日間實施14天教召，今日進入召訓第5天，召員持續在戰術位置實施「射指、測量、觀測、通信、砲操」等砲兵5大專長訓練。由於後備部隊編成多為步兵營、警衛連，編制武器威力最大當屬120迫砲、50機槍、40榴彈槍，其中砲兵營所配賦的120迫砲，可為步兵旅提供曲射火力支援，可謂步兵旅戰力關鍵單位。顧立雄今日也親赴206旅砲兵營視導，觀摩砲班於教召訓練中進行砲操的默契。

請繼續往下閱讀...

206旅全旅動員，國防部長顧立雄（白衣）今天親自視導。（記者吳哲宇攝）

雖然顧立雄此行為非公開行程，故未接受任何採訪，但顧立雄於視導結束後離去前，笑容滿面，不斷對下屬官兵叮囑重要事項，可見其滿意程度，也看得出顧立雄有自己的想法。

另外，媒體也向軍方詢問如何看待今日8家國防廠商被中國商務部制裁一事，對此國防部副發言人喬福駿回應表示，中科院研製之各項武器系統，均禁用中國製品；另正協助國內、外業者，在台落地生產，達成去紅供應鏈，提升國防自主能量。中國商務部之公告，符合中科院發展去紅供應鏈政策方向。

國防部副發言人喬福駿針對中國商務部制裁台灣企業一事代為受訪。（記者吳哲宇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法