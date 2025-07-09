中國制裁漢翔丶嗆分裂國家必遭嚴懲 陸委會斥：從來不是「以武謀獨」

陸委會今日表示，中共再次基於政治及軍事理由，以貿易出口管制及威脅恫嚇言論，對台進行複合式施壓脅迫，再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絶不接受。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國商務部今日發布公告，將漢翔公司等8家台灣實體列入出口管制名單。中國國台辦對此表示「強烈支持」，聲稱參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體「必遭依法嚴懲」。陸委會則痛批，中共再次基於政治及軍事理由，以貿易出口管制及威脅恫嚇言論，對台進行複合式施壓脅迫，再次將經貿措施武器化，台灣人民絕不接受。

中國商務部宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》及《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法規規定，維護國家安全與利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技、國際造船、中信造船、龍德造船、攻衛公司，共8家台灣實體列出口管制名單。

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國台辦發言人陳斌華嗆聲，賴清德上台以來，堅持台獨立場，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，部分「台灣地區」實體參與其中「助紂為虐」。

陳斌華聲稱，中國商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業股份有限公司、國際造船股份有限公司等8家「台灣地區」實體列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

陳斌華指出，這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對台獨分裂勢力一再進行謀獨挑釁的嚴正警告，「我們對此表示強烈支持」。

陳更叫囂，台獨是絕路，助獨是邪路。甘當台獨分裂勢力爪牙，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人「必遭依法嚴懲」。

對此，陸委會表示，面對中共對台武力威脅日增，基於強化國家安全與韌性，發展軍工產業，打造國防產業自主能量與量能，是政府的既定政策，此一政策不會改變。

陸委會指出，中共不斷軍事擴張，及運用各種威脅與襲擾，對台複合性施壓，企圖片面改變台海現狀，才是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」。

陸委會強調，政府堅持「備戰才能止戰」的原則，持續加強國防實力，是為了台海維持現狀，因應中共的武力挑釁，從來都不是什麼「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

陸委會批評，中共再次基於政治及軍事理由，以貿易出口管制及威脅恫嚇言論，對台進行複合式施壓脅迫，再次將經貿措施武器化，悖離台灣主流民意，完全無助於兩岸關係和平穩定發展，台灣人民絕不接受。

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