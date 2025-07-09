英海軍在英吉利海峽與盟友掃雷訓練 俄5艘艦艇現蹤引關注

英國皇家海軍「鐵公爵號」（HMS Iron Duke，前）嚴密監控俄軍艦艇。（取自英國皇家海軍X）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家海軍與外國軍聞網站8日表示，其近期與美國、烏克蘭等多個盟國於英吉利海峽進行掃雷操演，為日後排除上千枚部署於黑海的水雷做足準備。不過，身為俄烏戰爭「事主」的俄羅斯5艘艦艇，在7月1日至8日間航經英國周遭水域，英國皇家海軍派出水面艦與直升機，嚴密監控俄艦動態。

英國皇家海軍自6月30日至7月22日間，與美國、烏克蘭、法國、喬治亞、土耳其、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、瑞典、丹麥、波蘭、西班牙、希臘等國，一同進行今年第二輪「海風」（Sea Breeze）聯合演訓，此次演習主要在英吉利海峽的波特蘭島進行。這次操演包含烏克蘭、保加利亞等黑海國家，因此著重於反水雷、防衛作戰能力，以利未來排除黑海為數龐大的水雷。

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根據《美國海軍學會新聞網》（USNI NEWS）報導，這項演習會試著將無人載具納入水雷排除兵力之列，並試著將無人水面艦艇當作水雷搜索與通信中繼角色，未來將投入排除黑海上千枚水雷的任務，同時降低人員傷亡。

英國皇家海軍官兵緊盯俄羅斯艦艇動態。（取自英國皇家海軍X）不過，英國皇家海軍8日表示，其於7月1日至8日間，陸續偵獲俄羅斯2艘巡邏艦、1艘油輪、1艘散裝貨輪、1艘訓練艦通過英國所屬水域，這一切都發生在英國與盟邦於波特蘭島附近實施重要演習之繼，英國皇家海軍也派出「野貓」直升機、水面艦艇，嚴密監控俄艦動態。

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