義大利興建進化版護衛艦！ 芬坎蒂尼為首艘FREMM EVO安放龍骨

首艘義大利訂購的「進化版FREMM」（FREMM EVO）8日在里瓦特里戈索的造船廠舉行龍骨安放儀式，象徵開工建造。圖為參加今年蘭卡威航展的義大利FREMM護衛艦。（資料照/記者劉宇捷攝）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕海軍大廠芬坎蒂尼（Fincantieri）將為義大利生產進化版的多用途護衛艦（FREMM），並稱其為「FREMM EVO」，該艦強化了作戰管理系統、資料鏈系統等。芬坎蒂尼表示，首艘義大利訂購的FREMM EVO，8日在里瓦特里戈索（Riva Trigoso）的造船廠舉行龍骨安放儀式，象徵開工建造；芬坎蒂尼規劃，該艦將於2029年交付。

據軍聞網站《NAVAL NEWS》引述芬坎蒂尼的新聞稿表示，義大利海軍首艘「進化」版的FREMM EVO護衛艦，8日已在里瓦特里戈索的芬坎蒂尼造船廠完成龍骨安放儀式；在象徵新艦建造開端的鋪龍骨儀式中，義大利軍方與工業界代表共同見證這艘未來戰艦的誕生。

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圖為FREMM EVO的龍骨安放儀式，Fincantieri表示，FREMM EVO承襲現役FREMM護衛艦的成熟設計，同時導入多項創新科技與現代化系統。（圖片取自Fincantieri的X帳號）

FREMM EVO承襲現役FREMM護衛艦的成熟設計，同時導入多項創新科技與現代化系統；此外，新艦特別著重於無人系統的整合運用，具備在空中、海面與水下三度空間操作與應對無人載具的能力，顯示其在現代與未來戰場上的關鍵角色。

龍骨安放儀式中，義大利軍方與工業界代表共同見證這艘未來戰艦的誕生；芬坎蒂尼規劃，該艦將於2029年交付。（圖片取自Fincantieri的X帳號）

詳細升級方面，FREMM EVO的升級涵蓋艦體與戰鬥系統兩大部分，艦體方面導入具網路韌性的艦管系統，更新空調、電力分配架構等，並採用環保節能設計；戰鬥系統則採用最新的SADOC 4作戰管理系統，搭載雙波段固定面DBR-X-C雷達，具備偵測與防禦彈道飛彈威脅的能力，並整合電子戰設備、先進火炮與飛彈系統、聲納組合、通信系統與多項戰術資料鏈，確保與盟軍的高度互通性。

義大利海軍於去（2024）年7月簽署了兩艘FREMM EVO的訂購合約，首艘預計於2029年交付，第二艘則預計將於2030年完工交艦。

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