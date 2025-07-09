台南7月16日防空演習選三區重點驗證 黃偉哲：未配合可罰3萬至15萬元

台南市長黃偉哲今日宣導「城鎮韌性（防空）演習」，籲請民眾配合，否則將依《民防法》處以新台幣3萬至15萬元罰鍰。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市將於7月16日13時30分至14時舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，提升南部地區防空疏散與應變救援能力。市長黃偉哲偕同民政、警局與軍方單位於永華市政中心舉行聯合宣導。黃偉哲提醒民眾，應預先了解居家與工作地附近避難處所，演習當日須配合疏散與交通管制，否則將依《民防法》處以新台幣3萬至15萬元罰鍰。

黃偉哲指出，此次演習與全國漢光演習同步，整合「萬安」與「民安」實兵演練，涵蓋防空疏散、交通管制、轉移救濟等情境，檢驗地方政府與市民的應變能力。他並提到，日前丹娜絲颱風救災過程，正是「城鎮韌性」的展現，感謝國軍、義警、義消及民防人員協助災後復原，落實「演習視同作戰」精神。

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今年以善化區、東區、中西區為重點驗證區，將實地引導民眾進入防空避難設施。警報響起後將啟動人車與門窗（簾）等管制措施，請民眾就近避難，勿在街頭觀望或任意移動。有設置地下避難空間的社區，應主動開放供周邊民眾使用。

為照顧外籍人士與新住民，市府亦製作中、英、日、韓、泰、印尼、越南、菲律賓等8語言宣導單與影音，協助族群多元市民獲得正確資訊。

演習詳情與避難設施位置，可至台南市警察局「防空避難專區」查詢（https://www.tnpd.gov.tw/Directory/f1b7850e-9081-4ee9-0b98-76bbab08d8d6），或下載「警政服務APP」、「消防防災e點通APP」快速定位避難地點。

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