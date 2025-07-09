經緯航太遭中國管制出口 羅正方致力打造無人機非紅供應鏈

羅正方（左）20多年前一手創立經緯航太，一路披荊斬棘，才有今日的成果。（取自羅正方臉書）

〔記者蔡文居／台南報導〕中國商務部將經緯航太科技公司等公司列入出口管制名單，對此，是否造成影響，經緯航太人員表示，無法對此發言，已將訊息通知母公司。經緯航太的創辦人羅正方則電話未接。

經緯航太是由羅正方所創立，他擁有美國德州大學奧斯汀分校航空太空工程博士，曾在台南市長張燦鍙任內擔任南市府建設局長。20多年前，他離開公職後不久創立經緯航太，主要從事無人機航遙測技術、無人飛機研發與製造等，並致力於打造無人機「非紅供應鏈」。去年，代工大廠緯創透過旗下子公司斥資10億元，認購經緯航太私募普通股，成為經緯航太的最大股東。

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目前總公司設在台南的經緯航公司，對於被中國列入出口管制名單，公司人員表示已通知母公司，該公司無法對此發言。

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