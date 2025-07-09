漢光41》顧立雄視導陸軍206旅教召訓練 肯定捍衛家園精神

國防部長顧立雄9日前往新北地區視導陸軍206旅動員教育召集訓練，溫馨關懷召員。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕漢光41號演習實兵演練今（9）日展開，國防部長顧立雄下午前往新北、桃園地區，視導陸軍206旅動員教育召集訓練情形，除實地瞭解、關心訓練實況外，也慰勉召員的辛勞與付出。

顧立雄視導206旅教召專長訓練情形，並了解裝備性能。（國防部提供）

國防部今晚發布新聞稿表示，顧立雄今天親自前往視導陸軍206旅教召，首先聽取單位簡報此次教召任務辦理情形，並實地走訪各授課場地，瞭解召員針對50機槍、105榴彈砲及通信、觀測等武器裝備專長複訓情況。

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國防部說明，顧立雄關切召員參與教育召集的經驗、過往服役的單位、軍職專長，以及本次專長複訓成果，對他們聞令報到、投入捍衛家園行列的精神與態度，表達深切感佩，並提醒幹部落實生活照顧及訓練要求，期能有效提升後備動員戰力。

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