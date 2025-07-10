英國航艦部署亞太 美國防次長柯伯吉不屑：我們不想讓你們待在那

美國國防部政策次長柯伯吉（左一）主張將美國軍事重心從歐洲轉向印太地區。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕近年來，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）在華府逐步建立外交政策領袖的地位，主張將美國軍事重心從歐洲轉向印太地區。但自從加入這屆川普政府以來，柯伯吉已接連做出一連串讓白宮部分人士措手不及、也令多個美國盟邦感到沮喪的決策。

美國政治新聞媒體「Politico」8日報導，知情人士指出：「我認識的每個人幾乎都被他惹毛了」，「大家都把他視為那個要讓美國在全世界做更少事的人。」

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據報導，柯伯吉帶著一支由國會山莊挖角、親自挑選的政策專家與幕僚團隊，在多項重大外交政策決策上搶先一步。上週，他促成五角大廈暫停對烏克蘭運送部分防空飛彈的決定，儘管這項決策已被總統川普推翻，但已引發混亂。

上月，柯伯吉還在未事先知會國務院和國家安全會議（NSC）高層的情況下，決定重新檢討美國與澳洲、英國的潛艦協議（AUKUS）。

1名熟悉川普政府運作的人士透露，柯伯吉與來訪的英國與日本國防官員舉行會談時，也引發嚴重摩擦。日本官員原本以為，川普政府只會要求日方溫和地增加國防開支，但柯伯吉公開呼籲東京，盡快將國防開支提高到國內生產毛額（GDP） 的至少3％，激怒日本首相石破茂。

旋即，這個數字更提高到5％，導致原本安排中的美國防長赫格塞斯、國務卿魯比歐與日方國防、外交首長的會議破局。

6月間，當英國國防部代表團訪問五角大廈，簡報英國航空母艦例行部署亞太任務時，知情人士指出，柯伯吉突然插話，「他基本上問他們，『現在叫回來還來得及嗎？』」，「因為我們不想讓你們待在那裡」。

共和黨鷹派人士擔心，柯伯吉這種「先開火再提問題」的方式，正在削弱川普外交政策在關鍵時刻的力量，「總統在北約展現的領導力，還有對伊朗的攻擊決策，讓俄羅斯和中國真正感受到美國的決心」，「但柯伯吉卻讓總統陷入困境，耗損他的籌碼」。

消息人士認為，柯伯吉「基本上決定自己要當一種新孤立主義（neo-isolationism）的思想推手，認為美國應該獨自行動，盟友和朋友反而是累贅」。

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