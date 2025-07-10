川普政府已恢復對烏軍援 砲彈、火箭彈都上路

美國重新啟動對烏軍援行動，消息人士指出，目前已有部分彈藥運往烏克蘭。圖為155公釐榴彈砲砲彈。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部上週曾傳出暫停向烏克蘭運送部分武器的指示，不過隨著美國總統川普7日宣布恢復對烏軍援，美國軍援行動也就此重新啟動。消息人士指出，目前已有部分彈藥運往烏克蘭。

綜合外媒報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週指示暫停將部分武器運送至烏克蘭，以便國防部評估其武器庫存，包括愛國者飛彈、GMLRS精準導引火箭彈、地獄火反戰車飛彈及155公釐榴彈砲砲彈等。不過赫格塞斯此舉並未通知白宮、國會等其他部門，使得川普政府內部協調陷入混亂。

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消息人士指出，普政府已恢復向烏克蘭運送部分武器，運往烏克蘭的武器包括155公釐砲彈和GMLRS精確導引火箭彈等。知情人士透露，川普私下對美國國防部官員宣布暫停軍事行動表示不滿，他認為此舉與白宮沒有經過適當協調。

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