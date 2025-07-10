漢光41》軍方13丶14日首度河道「實爆」操演 反制共軍從淡水河入侵

今年漢光41號演習將置重點於淡水河、北海岸與雙北反空機降等演訓，並在淡水河道進行實爆操演。圖為「漢光38號」演習預演期間，陸軍官兵操作M3浮橋車布放裝滿汽油與炸藥的串聯汽油桶。（資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光41號演習今年將操演期程拉長到10天，各項操演項目的強度也都提高，其中，為反制共軍兵力可能從淡水河口沿著河道入侵大台北的威脅，軍方今年將會在淡水河道上以內置炸藥、汽油的串聯汽油桶放入河道，形成「阻絕鏈」，進行各項阻絕項目的演練，今年更首度進行「實爆」的爆破操演，模擬阻絕共軍快艇奇襲式攻擊。

這項河道實爆爆破操演，將由陸軍53工兵群來執行，操演時間為7月13日丶14日的上午時段，由於實爆任務會發生巨大聲響，恐會驚嚇到鄰近居民，53工兵群已在事前通知鄰里長轉知居民，並在多個地點張貼公告。

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陸軍曾於2022年的「漢光38號」演習期間，由陸軍53工兵群偕同關指部官兵，操作「M3」浮橋車，在淡水河道內拉起「阻絕鏈」，這些「阻絕鏈」以裝著炸藥、汽油的串聯汽油桶為主，由二輛「M3」浮橋車拉著繩索二端，布防於淡水河道關鍵要地。

對於淡水河道布放裝有爆裂物的串聯油桶，軍方人士曾說明，這是淡水河防「多重阻絕」手段一環，包括台北港、淡水與八里河畔及關渡大橋，都將成為拒止共軍深入的防衛要地。因為淡水河、北海岸一帶有些灘岸滿足敵登陸條件，且周遭又有台北港等關鍵設施，都可能成為敵軍進犯我政經中樞的戰略要地，因此拉起「阻絕鏈」成為「多重阻絕」一環，可拒止敵氣墊艇、登陸艇深入淡水河上游。

國防部長顧立雄在去年7月，也曾在漢光演習前先行前往陸軍關渡指揮部視導，值得注意的是，軍方當時曾發布一張顧視導的照片顯示，其營區內布放汽油桶，就是準備於淡水河防演習中派上用場，也就是把內置炸藥、汽油的串聯汽油桶放入河道形成「阻絕鏈」，阻絕中共登陸艇威脅我政經中樞。

國防部長顧立雄在去年7月的漢光演習前視導關指部，汽油桶置於其前方，就是用於演練淡水河「阻絕鏈」。（資料照，國防部提供）

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